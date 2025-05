Gobierno rechazó versiones de un pacto para voltear Ficha Limpia y Milei pidió no dejarse "psicopatear"

El Gobierno rechazó hoy las versiones sobre un supuesto acuerdo con el ex gobernador misionero Carlos Rovira para que no prosperara en el Senado el proyecto de Ficha Limpia , y el presidente Javier Milei le pidió a sus seguidores "no dejarse psicopatear" por esos trascendidos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , se sumó al rechazo del Gobierno de las versiones que señalaron un supuesto acuerdo entre Milei y el ex gobernador de Misiones Carlos Rovira para obturar el proyecto de Ficha Limpia, al sostener que ambos "no tienen contacto".

"No se dejen psicopatear con la mentira de Ficha Limpia" Javier Milei llamó a los porteños a votar por Manuel Adorni para "continuar con el modelo de la libertad en la Ciudad" y pidió: "No tomen copias baratas”. pic.twitter.com/9L1hMfzA2L

"Salen noticias que son ridículas. Como la última que he leído a la mañana, que es una operación clara. Que es que el Presidente le habría pedido a Rovira que no voten la ley. Absoluta mentira.

El Presidente no tiene contacto con Rovira. Ni siquiera tiene el teléfono. Se lo pregunté y me dijo: 'No hablé nunca con Rovira. No tengo el teléfono siquiera'. Con lo cuál, eso es una falsedad total", dijo Francos en declaraciones a radio Rivadavia.

Y añadió: "Lo que dicen los medios que lo publicaron es que Rovira le habría dicho a un grupo de sus seguidores políticos que se lo pidió Milei. Pero no sale Rovira diciendo eso. Clasifiquemos las cosas, porque acá hay muchas operaciones. No nos olvidemos que este año hay elecciones en Misiones", recordó Francos.

Y agregó: "Lo que me decía el Presidente a mí es 'Si yo presento un proyecto y conseguimos que se apruebe en Diputados. ¿De qué me disfrazo para pedir que no se apruebe en el Senado?'. No tiene ninguna lógica", sostuvo el jefe de Gabinete, quien desmintió "absolutamente" un contacto del jefe de Estado con el gobernador de Misiones.

Al ser consultado acerca de si algún otro funcionario del Gobierno pudo haber tenido contacto con Rovira, Francos argumentó: "Ningún funcionario del gobierno de Milei podría estar haciendo una cosa distinta a la que el Presidente dice".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a cuestionar las notas que indicaron que Milei le pidió a Rovira que los senadores de esa provincia no acompañen el proyecto de Ficha Limpia.

"Sin ningún textual y sin ninguna fuente. 100.000 millones de pesos de pauta en acción: nosotros la vamos a eliminar", escribió Adorni en su cuenta de X al cruzar el contenido de la nota del matutino porteño Clarín.

Sin ningún textual y sin ninguna fuente.



100.000 millones de pesos de pauta en acción: nosotros la vamos a eliminar.



Fin. https://t.co/Xcnz6Ig3HF — Manuel Adorni (@madorni) May 9, 2025

En la misma línea se manifestó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sostuvo en la misma red social que se trataba de "una nota sin un textual, sin firma y sin fuente, que dice 'Allegados a Rovira dijeron que Rovira dijo'".

Y agregó: "¿Te comiste la curva, (Silvia) Lospennato, o es una operación contra el presidente Milei financiada por la pauta del Gobierno de la Ciudad?".

Una nota sin un textual, sin firma y sin fuente, que dice "Allegados a Rovira dijeron que Rovira dijo".



¿Te comiste la curva Lospennato o es una operación contra el Presidente Milei financiada por la pauta del Gobierno de la Ciudad? https://t.co/qWyT4z2ZrG pic.twitter.com/hUQhRT7DxE — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 9, 2025

El Senado rechazó el miércoles el proyecto Ficha Limpia que buscaba impedirle a condenados en segunda instancia a ser candidatos a cargos electivos nacionales.

La votación resultó en 36 votos afirmativos y 35 negativos, pero se necesitaban 37 para alcanzar la mayoría, y la negativa de los senadores por Misiones Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, ambos del Frente Renovador de la Concordia de Rovira, despertó todo tipo de suspicacias. .