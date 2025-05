Un misterio de novela policial: ¿Quién fue el asesino de Ficha Limpia?

Está claro que en el Senado de la Nación estuvieron los dos "killers" misioneros que dispararon los tiros que impactaron de lleno en el corazón de Ficha Limpia y le dieron muerte. Pero ellos sólo cumplieron órdenes de su jefe mafioso, el señor feudal y amo político desde hace décadas de la provincia de Misiones, el ex gobernador Carlos Rovira, quien no pudo reelegirse indefinidamente como su par formoseño, Gildo Insfrán, porque en el año 2006 el obispo local Joaquín Piña, cuyo jefe religioso era el entonces obispo nacional Jorge Bergoglio, unieron sus fuerzas para ponerle un límite a la eternización de Rovira, quien no obstante se las arregló hasta ahora para seguir siendo el jefe único de Misiones poniendo lacayos suyos como gobernadores. Hoy, el primer mandatario misionero, Hugo Passalaqua es pariente político del amo y señor de la provincia (esposo de la prima hermana de Rovira). Sin embargo, aunque sea indiscutible que los dos pigmeos senatoriales que dispararon el arma que asesinó a Ficha Limpia (sin haber explicado jamás su postura en las 7 horas de sesión y huyendo después de votar como dos ratas por las cloacas) lo hicieron por órdenes de Rovira, éste tampoco es el responsable último del crimen. Es apenas un sicario al que alguien de mucho, muchísimo más arriba de él, le ofreció, como los Corleone en el Padrino, "una oferta que no podía rechazar".