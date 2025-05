Mauricio Macri apuntó contra Javier Milei por el rechazo de Ficha Limpia: "Este Gobierno defraudó a todos"

Tras la caída del proyecto de ley de Ficha Limpia en el Senado , el ex presidente Mauricio Macri responsabilizó directamente al Gobierno nacional y respondió con dureza a Javier Milei , quien había culpado al PRO por el fracaso de la iniciativa. Junto a la diputada Silvia Lospennato, impulsora histórica del proyecto, Macri criticó la gestión de La Libertad Avanza y puso en duda la posibilidad de un acuerdo político en la provincia de Buenos Aires.

“Este Gobierno defraudó a todos los argentinos en la ilusión de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política. No se puede haber caído nunca la ley. Esto así de golpe no puede haber pasado. El Gobierno es el único responsable”, afirmó Macri a A24 en un mensaje cargado de frustración.