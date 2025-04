Cena de la Fundación Libertad: Mauricio Macri y Manuel Adorni criticaron al kirchnerismo

Sobre la actualidad política y económica de la región, el exmandatario manifestó que "Chile está a la cabeza y Uruguay y Costa Rica acercándose. El resto no puede avanzar por falta de infraestructura, conectividad física y falta de apertura económica" . Y planteó: "Tal vez, los peores en ese caso han sido los peores los integrantes del Mercosur, que quedaron atrapados en un proteccionismo extremo que impidió cualquier evolución como la que tuvo la Alianza del Pacífico, hemos perdido décadas".

Ante el escenario actual de la Argentina que gestiona Javier Milei, Macri pidió que "este ciclo dure 20 años y permita un cambio de fondo, con un populismo que quede encapsulado".

Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad. X / @FundLibertadRos

Manuel Adorni: "El problema es el kirchnerismo"

Por último, en la cena de la Fundación Libertad, el vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, brindó su discurso. El funcionario asistió en representación de Javier Milei, al asegurar que el mandatario no concurrió por haber regresado hace poco de su viaje a Roma. Sin embargo, no faltaron las voces que en la previa sugerían que no se quería cruzar con Macri, en medio de la tensión que se acrecentó entre ambos.

Embed El ajuste que hizo este gobierno es el mayor de la historia (15 puntos del producto) y recayó en su mayoría en la política. @madorni en nuestra Cena de la Libertad. pic.twitter.com/qDKeSi1h46 — Fundación Libertad (@FundLibertadRos) April 29, 2025

En su exposición, Adorni comenzó planteando que "el problema es el kirchnerismo, que es resultado de 80 años de populismo". Luego, repasó lo que consideró los logros de la gestión libertaria en casi un año y medio de mandato. "La gestión anterior de (Gabriela) Cerruti tenía 634 empleados que heredamos, hoy tengo 248 y ni un solo peso destinado a la pauta oficial. Y absorbimos más competencias, es decir trabajo más con menos recursos", afirmó el funcionario al salir al cruce de las críticas que recibe en esa cuestión.

Cabe señalar que asistieron también a la cena los dirigentes políticos Luis Petri, Maximilano Pullaro, Carolina Losada y Martín Tetaz, entre otros.