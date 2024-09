Milei apuntó contra los medios y aseguró: “En el 2025 vamos a dar un batacazo electoral”

El presidente Javier Milei encabeza el acto de presentación de La Libertad Avanza a nivel nacional en Parque Lezama, ubicado en Buenos Aires. Milei regresó al parque ubicado en el límite de los barrios porteños San Telmo y La Boca, que fue el escenario de los primeros actos del economista cuando decidió volcarse a la política partidaria.

“Acompañanos para terminar con la casta de una vez y para siempre”, es la consigna que utilizaron las huestes libertarias en redes sociales para convocar al encuentro, donde el Presidente será el principal orador y estará acompañado en el escenario por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En el inicio, Milei reflexionó sobre los desafíos que enfrentó al introducir “La Libertad Avanza” en un escenario político tradicional, marcado por la duda y la oposición. “La casta política decía que no íbamos a poder formar partido, que no íbamos a tener sellos para competir, que no íbamos a poder ni siquiera juntar las firmas”, relató.

Según Milei, la “casta periodística” intentó censurar su acto mediante un “apagón informativo” estratégico. “Ese mismo día nos hicieron un apagón mediático para que no se viera lo que pasaba en Plaza Holanda”, aseguró.

El mandatario recordó la contienda electoral que los llevó al balotaje, describiéndola como una campaña sin precedentes en términos de agresividad y falta de escrúpulos. “Resistimos cada uno de los golpes, cada una de las mentiras, cada una de las difamaciones”, afirmó, destacando la fortaleza de su movimiento ante un ambiente hostil.

En su discurso, Milei destacó la importancia del apoyo de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes se sumaron a su proyecto en el momento clave del balotaje: “Tengo que reconocer la grandeza de esa mujer enorme que hoy ocupa el Ministerio de Seguridad, y ese hombre que ocupa el Ministerio de Defensa”, expresó, mostrando gratitud por el apoyo que recibió.

Ante la creciente preocupación por la pobreza en Argentina, que ha superado el umbral del 50%, Javier Milei se expresó con firmeza sobre la necesidad de abordar este problema estructural.“La pobreza no se puede eliminar de un día para el otro, tampoco se genera de un día para el otro”, declaró.

A pesar de que más de la mitad de la población argentina se encuentre en situación de pobreza como informo el Indec, Javier Milei mantuvo una actitud optimista en cuanto a los logros de su administración. “La pobreza ha empezado a caer en Argentina”, aseguró, atribuyendo este cambio a las reformas estructurales implementadas en los primeros meses de su mandato.

Sobre el final del discurso, el mandatario aseguró: “De acá para adelante sólo vamos a tener buenas noticias. En el 2025 vamos a dar un batacazo electoral”.

Están presentes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Integración Socio- Urbana y presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

El presidente Javier Milei encabeza un acto en el Parque Lezama para celebrar el lanzamiento de La Libertad Avanza como partido nacional el 28 de septiembre de 2024 en Buenos Aires, Argentina. Foto: Clarín

Además, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el jefe del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y los legisladores Alberto ´Bertie´ Benegas Lynch, José Luis Espert y Lilia Lemoine, entre otros.

La gran ausente en el encuentro liberal será la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó a través de su entorno a Noticias Argentinas que no formará parte del acto en Parque Lezama, porque “todavía es afiliada al Partido Demócrata y está en un proceso de salida del mismo”.

El lugar elegido tiene un significado propio para LLA, porque las presentaciones en ese ámbito fueron la antesala de la performance de Milei en las elecciones legislativas de 2021, cuando resultó electo diputado nacional.