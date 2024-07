Metrotranvía: el Gobierno evita endeudarse pero asegura que no bajó el ritmo de la obra

El Gobierno Provincial intenta mantener el ritmo de la obra pública en Mendoza, que se ha visto seriamente afectada por la grave crisis económica a nivel local y nacional, y que se ha destacado en este primer semestre por la paralización y lenta recuperación que tienen las inversiones nacionales.

No obstante, a nivel local hay por lo menos dos obras “emblema” que se mantienen a ritmo. Una de ellas es la reforma de toda la ruta 82, que tiene un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por U$S 80 millones; y la otra es la ampliación del Metrotranvía, cuyas primeras proyecciones establecen un monto que rondará los U$S 100 millones y que está siendo fondeada con recursos propios.

Con respecto al Metrotranvía, si bien desde el Ministerio de Hacienda confirmaron a Los Andes que no está en vista todavía pedir un crédito por $30.000 millones, que es el que aprobó la Legislatura en la discusión del Presupuesto 2024, en el Gobierno sostienen que de igual forma están enviando fondos para las obras, que se realizan en la nueva traza tanto en el norte en Las Heras (donde se deben relocalizar 210 familias que viven en las adyacencias de la nueva traza) como en el sur, en Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

Nuevas etapas del metrotranvía: Panquehua/Aeropuerto, en Las Heras y Estación Pellegrini/Estación Pueyrredón, en Godoy Cruz y Luján de Cuyo. Gustavo Guevara

En diálogo con este medio, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, sostuvo no sólo que la obra no está retrasada más allá de no haber pedido el crédito todavía, sino que está “por encima de la media”.

“La obra no tiene alteración y va muy por encima que la línea por la que debería ir a la fecha”, dijo Mema, y recordó que “se hizo ahorro importante con el adelanto financiero, que puso como condición la Provincia”, en referencia a la colocación de un bono verde (social, verde y sustentable) por $4.876 millones hace un año.

Los trabajos tuvieron su comienzo oficial en septiembre del 2023, y está previsto finalizarla en septiembre del 2027.

Según expresó el ministro, se adelantó la compra de materiales, lo que “congeló la mayoría de los precios en dólares”. Además, agregó que “la gran mayoría de ítems importados pudieron ser comprados, como cables y rieles, que no se ven en las obras ahora pero ya fueron certificados”.

Natalio Mema, ministro de Gobierno. Foto: Archivo / Los Andes

Respecto al financiamiento utilizado, sostuvo que lo autorizado por la Legislatura el año pasado “ya se pidió y se usó”, pero el de ahora todavía no y “Hacienda va evaluando cuándo es el mejor momento para salir al mercado. Por el momento la obra sigue sin complicaciones económicas. No se ha afectado el ritmo de obra”.

En este sentido, expresó que el Metrotranvía, tanto al norte como al sur, está a un 20% de avance; con un presupuesto que ronda los U$S 100 millones. No obstante, no tienen el cálculo de lo invertido a la fecha.

Liberar la traza para el Metrotranvía

En estos momentos, se desarrollan algunos movimientos de suelos en Las Heras y Luján; y siguen las obras “de arte”, que son las que se han establecido en conjunto con los municipios donde pasa la traza (Las Heras, Luján, Godoy Cruz y Capital).

Aquí se encuentran “pedidos especiales por la traza urbana, con puentes, ciclovías, veredas”, señaló Mema, y dio el ejemplo de la ciclovía de Godoy Cruz, que se terminó en los últimos días.

“Nos solicitaron que nunca dejara de estar activa la ciclovía mientras se realizan las obras de la vía, por lo que construimos la nueva, que convivirá con el Metrotranvía; y ahora seguimos liberando la traza”, acotó el Ministro.

Según desarrolló Mema, esas obras “adyacentes” son las que “encarecen” la obra. “Si sólo se hablara de las obras de tren, vías y catenaria, se calcularían unos U$S 1,5 o U$S 2 millones por kilómetro. Pero los trabajos urbanos en cada uno de los departamentos que la traza recorre es lo que se lleva la mayor parte de los recursos”, aclaró.

Recordemos que, hacia el sur, se completará un nuevo ramal de 16 kilómetros, que saldrá desde el actual parador Pellegrini, en Godoy Cruz; y que llegará a Luján de Cuyo (allí habrá paseos peatonales y una ciclovía paralelos a la traza).

En tanto, hacia el norte, serán 6 kilómetros más de extensión, desde el parador Avellaneda hasta el Aeropuerto El Plumerillo.

Las obras actuales

De las actuales obras, Mema sostuvo que ya se finalizó la nueva ciclovía de Godoy Cruz; y “ahora se avanzará para liberar la traza donde anteriormente estaba la ciclovía, por encima de la vía”.

En tanto, sostuvo que en calle Besares de Luján de Cuyo “ya están las vías puestas e instaladas, así como también las estaciones. Lo mismo ocurre en la calle Paso”, acotó.

Donde también hay intervención de las obras de Metrotranvía es en la calle Soldado Baigorria, en Godoy Cruz, en las cercanías del Parque Benegas.

Por otro lado, la empresa Siemens está realizando las obras eléctricas, y ya se realizaron inversiones en la catenaria y fibra óptica, contó el Ministro.

En paralelo Mema dijo que en la traza hacia el norte, están trabajando en los paradores también y están “terminando de liberar la traza en la estación Güemes, para avanzar camino al Aeropuerto”.

“En todos los tramos hacia el aeropuerto al norte y hacia Luján de Cuyo al sur hay obras. De hecho, las obras civiles pudieron avanzar porque pudimos acceder a la compra de los materiales hace tiempo”, dijo.

De hecho, acotó, en relación a los recursos, que los bonos verdes del Metrotranvía ya están invertidos en estas obras; y que Mendoza seguirá invirtiendo en esta obra pública, ya que es una de las prioridades a seguir. En tanto, una vez que Hacienda considere un “buen momento” para salir al mercado, esos fondos del crédito se volcarán para seguir con los trabajos.