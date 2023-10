Megajuicio: un policía aseguró que “Aliaga alardeaba de tener contacto con Bento”

El oficial de la Policía Miguel Ángel Rojas aseguró en el cierre de esta extensa jornada del megajuicio contra Walter Bento que escuchó al despachante de aduanas Diego Aliaga “alardear” de sus vínculos con el juez acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales.

El sargento ayudante (retirado) Rojas tenía contactos con Aliaga por su condición de “datero” policial. Antes de que él prestara testimonio como testigo, otro policía, el comisario Marcelo Rivera había señalado que Rojas le habló una vez del interés de Aliaga en el teléfono celular que le habían secuestrado a otra acusado en la causa Bento: el condenado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso.

Aliaga, según Rivera, le ofreció a Rojas “un teléfono, dinero, o lo que fuera para recuperar el teléfono secuestrado”. Diego Aliaga es considerado uno de los organizadores de la banda que lideraba el juez Bento, según la fiscalía.

“Presté servicios en la Dirección de Inteligencia Criminal, donde tuve como informante al señor Aliaga durante un tiempo”, explicó en el inicio de su declaración Rojas.

Y relató: “En 2019 me lo encuentro (a Aliaga) en El Challao, me pide el teléfono, yo le doy el mío, y cuatro meses después, en marzo de 2020, recibo un llamado o mensaje de whastapp de él. Quería hablar conmigo, le comunico la novedad al comisario Rivera, que me dice que vaya. Me junto con Aliaga en Palmares donde tuvimos una conversación de 40 minutos. En esa conversación me pide secuestrar un celular que lo tenía ‘Narco’, le consulto el motivo y me habla de Bardinella Donoso, a quien yo no conocía”.

Según Rojas, Aliaga le dijo: “Mirá, se lo pedí al Moncho, pero no sé qué onda”. El “Moncho” era el ex comisario Gabriel Moschetti, que está preso y acusado en el juicio. “Yo le dije que ese tipo de maniobras no”, aseguró Rojas ante el tribunal.

“Cuando tenía Aliaga una información que podía aportar, que generalmente era toda de contrabando, me llamaba y me decía que tenía algo para darme. Nunca pudimos concretar ningún procedimiento puntual”, explicó también Rojas, que tiempo después de trabajar en Inteligencia se fue al área de Narcotráfico, donde se retiró.

En tanto, la reunión de 2020 con Aliaga se produjo en el restorán Don Mario de Palmares y fue corta. Tanto que no comieron y solo se tomaron una gaseosa. “Me pidió rescatar el celular (de Bardinella) y yo le dije que no”, recalcó Rojas.

“¿Hizo alguna referencia (Aliaga) a alguna autoridad judicial?”, preguntó el fiscal Vega al policía retirado en ese momento. Y Rojas respondió: “En ese momento no, pero antiguamente, cuando estaba en Inteligencia, hacía comentarios no específicos. Yo creía que alardeaba, hablaba del juez Bento”, respondió. La transmisión reflejó en ese momento que, detrás del testigo, el magistrado aludido permanecía en silencio y mirando para otro lado.

“Alardeaba que tenía contacto con él”, insistió Rojas sobre Aliaga y Bento, sin dar más precisiones, antes del final de su declaración.