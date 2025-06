Máximo Kirchner respaldó a su madre: "Cristina está muy firme"

“Ella está muy firme. Obviamente le han pasado cosas. A la residencia de Olivos entramos cuatro y nos fuimos tres” , dijo el líder de La Cámpora en C5N. “Está muy firme en lo político. Su firmeza impidió que hace dos meses no hubieran dos cortesanos. Esa actitud de ella tiene consecuencias y se las cobran”, manifestó sobre el intento del Gobierno nacional de colocar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en el máximo tribunal.

Máximo Kirchner destacó también que “hay un acompañamiento de la gente a su figura porque ella también los acompañó” , con “sus aciertos y errores”. El presidente del PJ bonaerense señaló que “Cristina se fue (del poder político en diciembre del 2015) con la plaza llena”, algo que no sucedió con ningún otro presidente más".

“Es un claro abuso de poder de aquellos que no dan la cara y no tienen votos”. Como dice Máximo Kirchner, el Partido Judicial busca disciplinar a la única mujer capaz de frenar los avances del poder concretado, hoy usando de monigote a Milei y los Jueces de la Corte. Dan… pic.twitter.com/3Cma1QeTg1

Embed "Es bastante extraño que la presidenta que se va con la plaza llena de gente cantando, emocionada, esté presa; y a De la Rúa, que se fue con la plaza llena de muertos, salvaje, no haya habido ni siquiera alguien que le diga 'venga para acá señor'"



Máximo Kirchner en C5N pic.twitter.com/Xw34aGsfaJ — Ateneo Néstor Kirchner | La Matanza (@AteneoNKMatanza) June 12, 2025

“La presidenta que se va con la plaza llena de gente está presa y De la Rúa que se fue con la plaza llena de muertos no le pasó nada”, analizó el diputado kirchnerista. Y agregó: "Néstor se fue de la presidencia con 75% de imagen positiva y Cristina con una plaza llena. Eso no volvió a pasar. Cuando el proceso se inició (en 2003) la casta política como dice el presidente no podía caminar por la calle".