Cristina Kirchner deberá devolver casi $85.000 millones al Estado tras ser condenada por corrupción

La ex presidenta de la Nación declaró un patrimonio de $250 millones a fines de 2023 , según informó ante la Oficina Anticorrupción. Esto se encuentra detallado en su declaración jurada de Baja, un trámite obligatorio para todos los funcionarios públicos al dejar su cargo.

El patrimonio declarado muestra un incremento nominal del 110% en comparación con lo informado por la ex mandataria al cierre del año anterior, que era de $118,8 millones. No obstante, al ajustar por la inflación promedio de 2023, que fue del 133,5%, en realidad se observa una disminución del 10% en su patrimonio durante ese período.

De acuerdo con su última declaración jurada correspondiente al año 2023 —la de 2024 ya no está obligada a hacerla pública y, además, aún no venció el plazo para presentarla ante la AFIP—, la mayor parte de su patrimonio se encuentra invertida en acciones de sociedades no identificadas. En total, esas participaciones alcanzan los $170 millones.