El Gobierno negó haber influido en el fallo de la Corte contra Cristina Kirchner y cuestionó al PRO

"El Gobierno no tiene nada que ver con fallos de tres instancias distintas que vienen desde hace diez años" , destacó tajante uno de los funcionarios más influyentes del Gobierno a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada . Su declaración, según reportó la Agencia Noticias Argentinas sin citar nombres, se dio minutos después de que se conociera el veredicto de la Corte adverso a la exmandataria, en la causa vialidad.

También fue consultado sobre las implicancias políticas del pronunciamiento de la Corte y más precisamente sobre qué pasará ahora con el peronismo. " Con el fallo este se puede abroquelar o también se puede partir en mil pedazos , que es algo que suele pasar cuando ya no está más el líder", analizó el funcionario.

La ex presidenta Cristina Kirchner advirtió hoy que pueden “meterla presa” pero “la gente pierde el trabajo y tiene salarios de miseria, y las jubilaciones van a seguir sin alcanzar” tras conocer el fallo de la Corte que ratificó su condena por corrupción.

Para cerrar, ratificó que se seguirá aplicando el protocolo antipiquetes en los cortes de calles, autopistas y manifestaciones que se puedan producir por parte de la militancia kirchnerista en rechazo al fallo del máximo tribunal. Horas antes de conocerse el fallo de la Corte, se pronunció otro referente de la gestión libertaria, quien alertó: "Será un fallo de la Justicia y habrá que respetarlo, nosotros no no vamos a dejar psicopatear con lo de proscripción o persecución. Es una decisión de la Corte, no nuestra".