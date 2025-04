Mauricio Macri respaldó el fin del cepo al dólar, pero advirtió que habrá devaluación

Macri respaldó el momento elegido por el Ejecutivo para avanzar con la medida: “Ellos encontraron que el momento adecuado era este, así que bienvenidos al paso adelante, cerca de la normalización”. No obstante, aclaró que la Argentina aún está lejos del destino que el Gobierno busca alcanzar , aunque consideró que “está bien orientada”.

"El cepo es lo mismo que pretender que alguien vaya al cine y que cuando termine la película no se pueda volver a su casa" Mauricio Macri afirmó que "ningún país que recibe inversiones tiene cepo" y felicitó al Gobierno: "Bienvenidos por el paso hacia la normalización". pic.twitter.com/gglfITipx4

En cuanto a la reacción de los mercados, Macri fue optimista: “Lo van a recibir positivamente” pero advirtió que habrá devaluación: “No es algo tan dramático, siempre se genera un encarecimiento de los costos de la vida diaria”.

Luis Caputo, ministro de Economía y Santiago Bausili, presidente del BCRA Luis Caputo, ministro de Economía y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, anunciaron el fin del cepo cambiario. Captura de video

También señaló que no espera un salto inflacionario desmedido y que la competencia puede ayudar a "acomodar" los precios: “La Argentina es uno de los ejemplos de mayor fracaso económico producto de haber cerrado su economía: terminamos en un país con mucha pobreza, el salario muy bajo y las cosas caras. Esa Argentina tenemos que dejar atrás”, afirmó.

PRO vs. La Libertad Avanza

Además, Macri habló sobre la relación entre el PRO y el Gobierno de Javier Milei y laméntó que desde Casa rosada "siguen habiendo comentarios descalificatorios o peyorativos hacia el PRO". “No se entiende, lo que más tristeza me da es que mis conversaciones con Javier, desde lo personal, han sido muy lindas, muy profundas y desde la sinceridad. Él me invitó a crear un proyecto de país juntos, pero después su entorno lo llevó a que termine en un proyecto de poder, donde es una prioridad atacar al PRO, que ha hecho su mejor labor. No tiene mucha lógica esta estrategia que maneja Karina Milei, es una perdida de energía, podíamos haberlo utilizado de verdad en fortalecer el método del gobierno", apuntó contra la hermana del presidente.

“Si tu problema es quien te ayudó a evitar cinco crisis terminales en 2024 y no aquellos que no quieren un cambio, es que estás poniendo la energía en el lugar equivocado”, sumó.

Finalmente, Macri respondió a las críticas del Presidente por haber instaurado el cepo en 2019. “En su momento, cuando las pusimos, fue porque había ganado Alberto Fernández y la confianza había desaparecido. En nuestro gobierno, hasta ese 11 de agosto, tuvimos cero restricciones, fuimos unos audaces de sacar el cepo el día uno.”, recordó. Y concluyó: “. Lo importante es que ojalá este comienzo de salida del cepo sea el principio de la verdadera libertad en Argentina y salgamos adelante”.