Mauricio Macri le bajó el pulgar a una posible candidatura de Omar De Marchi como diputado: qué dijo

Mauricio Macri en Mendoza: respaldó el fin del cepo y dijo que no habrá fuga de capitales

“Algo que le valoro a Omar es la capacidad de formar dirigentes. Eso es algo que a mí me apasionó: darle espacio a gente joven para que tome la posta. Por eso decidí no ser candidato, y él es muy responsable también en ese sentido ”, expresó Macri.

“Ahora tiene una tarea muy importante, que es controlar a Biró, que es un pirata sindical en Aerolíneas Argentinas”, lanzó. Y agregó: “Omar siempre termina encontrando un trabajo. Tiene un motor propio, siempre encuentra un lugar donde puede hacer quilombo. No lo para nadie”.

Mauricio Macri en Mendoza Mauricio Macri en Mendoza junto a Gabriel Pradines, Esteban Allasino y Lula Balsells-Miró. Los Andes / Ramiro Gómez

Más adelante, volvió a poner el foco en la renovación dirigencial que ha tenido el PRO en Mendoza, y destacó el rol de Esteban Allasino como intendente de Luján de Cuyo, así como también el liderazgo de Gabriel Pradines y Lula Balsells Miró al frente del partido en la provincia.

“Omar debe estar muy orgulloso de la formación de dirigentes que ha impulsado y que seguirán trabajando en el futuro. Hoy, Gabriel, Esteban Allasino y Lula Balsells Miró son producto de ese trabajo, y eso es muy importante”, subrayó.

Un dato curioso fue que Omar De Marchi no estuvo presente tanto en el acto partidario que se realizó en el Hilton como en las actividades que mantuvo el expresidente en Luján cómo en Godoy Cruz.

Apoyo a Pradines

El 2025 será un año electoral tanto a nivel nacional como provincial, y Macri fue consultado sobre la postura que tendrá el PRO en Mendoza frente a una eventual alianza entre Cambia Mendoza —especialmente el radicalismo— y La Libertad Avanza.

Su respuesta fue clara: aseguró que respetarán lo que decida el presidente del PRO Mendoza, Gabriel Pradines.

“El PRO nacional va a esperar la decisión electoral del PRO de Mendoza. Vamos a respaldar lo que decida Pradines y su conducción. Hoy el partido acá está bien, y con Gabriel a la cabeza vamos a respetar lo que definan. Confío en él”, enfatizó Macri.

La respuesta a Hebe Casado y su relación con Alfredo Cornejo

En la última semana, la vicegobernadora Hebe Casado había cuestionado a Macri, tanto por su gestión presidencial como por su rol como líder del PRO nacional. Lo acusó de ser el responsable de que el partido amarillo no llegara a un acuerdo electoral con el espacio de Javier Milei.

Sin ánimos de entrar en polémica, Macri minimizó las críticas de Casado al asegurar que no escuchó lo que dijo. “Seguro no me perdí de nada”, respondió con ironía.

Casado estuvo la semana pasada en Casa Rosada, donde mantuvo reuniones tanto con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, actualmente enfrentada con Macri. Una vez en Mendoza, la vicegobernadora expresó que el acuerdo entre el oficialismo provincial y LLA "es casi un hecho".

Por último, el exjefe de Gobierno porteño confesó que su relación con el gobernador y exsocio político, Alfredo Cornejo, “es buena”.

“La relación con Cornejo está bien. Ya no hablamos como antes, cuando era gobernador, que venía a cobrar algo o a putearme. Ahora, cuando hablamos, es de manera cordial”, concluyó.