Dardos de Hebe Casado contra Mauricio Macri, en la previa de su llegada a Mendoza: "Que dé un paso al costado"

El PRO mendocino se prepara para recibir el próximo viernes al expresidente y titular del partido a nivel nacional, Mauricio Macri . Si bien todavía su agenda no está confirmada, desde el partido local que conduce el senador demarchista Gabriel Pradines , dan por garantizado " en un 99%" su arribo a la provincia para ese día, pudo saber Los Andes.

"Si bien, yo he sido defensora de Mauricio Macri , creo que viene equivocandose en estos últimos meses en su posicionamiento porque el electorado del PRO está de acuerdo con un cambio rotundo del país", analizó en principio.

Y luego lo cuestionó: "Ese cambio que Mauricio Macri no logró llevar adelante cuando era presidente. Quedó en el camino por diferentes razones, por gradualismo o porque no estaban dadas las condiciones socio-económicas, o falta de valor para implementar ciertos cambios necesarios y por intentar quedar bien con aquellos que no lo habían votado".