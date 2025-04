Mauricio Macri contra los pases del Pro a LLA: "Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados"

"Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores" , expresó Macri, al dar a entender que la pretensión de LLA de absorber por goteo a dirigentes del PRO para esquivar un acuerdo integral de cúpulas no sería posible.

"Ritondo está conversando con sectores de LLA. Pero todo será con límites claros", advirtió. Para el ex presidente, "no todo vale" y el PRO debe hacer respetar en ese acuerdo "los valores, la historia y los equipos" del partido.

"Al Presidente no lo cuidan y le dicen cosas todos los días que no son acordes a la realidad. La primera es que todavía no hemos escuchado claramente un mensaje de vocación de hacer una alianza de partidos. Después está el: para qué proyecto, para qué ideas, para la defensa de qué valores. Y por último los nombres", siguió.