Matías Stevanato le donó hectáreas del Parque Metropolitano de Maipú a un gremio privado

El intendente de Maipú , Matías Stevanato , anunció la donación de 6 hectáreas del Parque Metropolitano al Centro Empleados de Comercio ( CEC ) , gremio que conduce Fernando Ligorria, para que construyan allí un nuevo camping para sus afiliados.

La noticia fue dada a conocer por el sindicato mercantil tras un acto de inauguración de obras en el Complejo Deportivo y Recreativo de Guaymallén , del que formaron parte el intendente de ese departamento, Marcos Calvente, y el propio Stevanato.

Recordemos que el maipucino se encuentra de campaña electoral, ya que es candidato a diputado nacional por tercer término en la lista Fuerza Justicialista Mendoza que encabezan Emir Félix y Marisa Uceda.

El jefe comunal peronista aprovechó el acto para anunciar la donación en comodato de seis hectáreas del Parque Metropolitano al CEC, donde se construirá un “nuevo camping para los trabajadores mercantiles y sus familias” , informó el gremio.

“En tiempos difíciles, apostar a la familia y a la comunidad es fundamental. Por eso destinamos seis hectáreas del Parque Metropolitano para que el CEC tenga allí su camping, un espacio de encuentro, alegría y crecimiento compartido ”, sostuvo.

Stevanato-Ligorria-CEC-Maipú (2) El titular del CEC, Fernando Ligorria, con el intendente de Maipú, Matías Stevanato. Prensa CEC

Desde la comuna informaron a Los Andes que la donación de hectáreas para la construcción de establecimientos recreativos y deportivos que doten de infraestructura a este pulmón verde está contemplado dentro del Máster plan de desarrollo del oeste del Parque Metropolitano, elaborado durante la intendencia de Alejandro Bermejo.

Las instituciones interesadas presentan proyectos al municipio y son evaluados por una comisión técnica interdisciplinaria, encargada de darles curso o no. En el parque de 45 hectáreas, ya cuentan con instalaciones clubes como el Deportivo Maipú, Gutiérrez Sport Club y Pumay Rugby Club, contaron al respecto.

Sin embargo, desde el municipio no aclararon si habrá algún tipo de beneficio para los vecinos de Maipú que no están afiliados al CEC una vez que esté habilitado, como tampoco el plazo de ejecución que tendrá el proyecto acordado.

Maipú-Parque Metropolitano Parque Metropolitano de Maipú. Archivo

Las obras en el camping del CEC en Guaymallén

Entre las principales mejoras del Complejo de Guaymallén se destacan la construcción de una nueva oficina de administración en el ingreso, la reorganización del estacionamiento con capacidad para 180 autos y un mejor sistema de circulación, la construcción de un muro frontal alineado con la normativa municipal y la reforestación del predio con más de 50 árboles y arbustos.

También se concretó la refacción integral de las parrillas y churrasqueras, el reacondicionamiento de la pileta que redujo su profundidad de 4 metros a 1,80 m para mayor seguridad, la reparación de filtraciones y el embaldosado de los quinchos y del sector que rodea la pileta infantil.

Además, se realizó una parquización integral y la instalación de un sistema de riego por aspersión. Con estas obras, el Complejo cuenta hoy con una capacidad total para recibir hasta 5.000 personas, informaron.

En el acto, Ligorria repasó la historia del camping inaugurado en 1950 y señaló que “este Complejo forma parte de la historia del sindicato y de miles de familias”.

“Modernizarlo era una deuda pendiente y un compromiso con nuestros afiliados. Hoy reafirmamos que seguimos apostando al bienestar, la recreación y la vida en comunidad”, sostuvo.

Por su parte, el intendente Marcos Calvente celebró las obras terminadas en el camping de El Bermejo y señaló que “el deporte y el esparcimiento en comunidad son parte de la identidad argentina”.

“Que una institución crezca y mejore sus servicios es una gran noticia para todos, y desde el municipio vamos a acompañar estas iniciativas”, agregó.