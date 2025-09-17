17 de septiembre de 2025 - 19:40

Hubo incidentes en la marcha universitaria en San Rafael y el intendente denunció que le rociaron gas pimienta

El intendente Omar Félix denunció que fue agredido por las fuerzas policiales. En tanto, desde el Ministerio de Seguridad negaron haber accionado contra el jefe comunal y aseguraron que varios agentes resultaron lesionados.

La manifestación a favor de la universidad pública en San Rafael estuvo opacada por violentos incidentes que se registraron cuando se produjo un enfrentamiento entre la Policía de Mendoza y los manifestantes.

La marcha universitaria arribó a la Plaza Independencia 

La marcha universitaria arribó a la Plaza Independencia y celebraron el rechazo al veto de Milei

Unos 1.100 efectivas de las diferentes fuerzas federales estarán abocados al megaoperativo de seguridad que dispuso el Gobierno Nacional en los alrededores del Congreso, donde se llevará a cabo la Marcha Federal de la que participarán agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales en protesta contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

Masiva Marcha Federal en el Congreso Nacional para acompañar el rechazo a los vetos de Milei

Según denunciaron, los efectivos arremetieron contra estudiantes, docentes, jubilados, funcionarios y legisladores que se encontraban oyendo discursos de autoridades universitarias en el kilómetro cero de la ciudad.

Según trascendió, el intendente Omar Félix, al advertir la situación, quiso interceder ante la Policía, pero los uniformados le terminaron rociando gas pimienta en los ojos.

Se informó que los uniformados habían impedido el corte de calles pese a esto estar autorizado por el Municipio, Vías y Medios de Transporte y la Policía Vial. Luego, ya en el kilómetro cero, los mismos uniformados exigieron a jóvenes "bajar banderas". Esto fue elevando la temperatura con los manifestantes y tras eso se produjo el choque que derivó en incidentes.

Las autoridades del sur y los organizadores aclararon que todo el acto se desarrolló con absoluta normalidad y sin ningún desorden. Afirmaron que "esto agrava aún más el accionar policial".

“No hubo posibilidad de diálogo, la intervención policial se limitó a agresiones y el uso de gas pimienta contra manifestantes. Lo peor de todo es que mandan a hermanos a reprimir hermanos. Esto es de lo más grave que se vio, incluso en la época del proceso militar”, afirmó el jefe comunal.

La respuesta del Ministerio de Seguridad

La respuesta del organismo de Seguridad no se hizo esperar y comunicaron su versión de los hechos ocurridos en San Rafael. Señalaron que mientras en Capital hubo una concurrencia de 20 mil personas sin incidentes, en el sur provincial el panorama fue diferentes: "Lamentamos que en San Rafael, donde se concentraron cerca de 200 personas, se haya generado un reducto de tumulto en el que se empujó a la policía que, al igual que en el Gran Mendoza, cumplía la función de custodiar el orden. En esa circunstancia resultaron heridos varios policías de la provincia de Mendoza, en su mayoría auxiliares con poca antigüedad en la fuerza".

También indicaron que el episodio se desencadenó cuando un individuo agredió físicamente a una agente de la Policía, lo que motivó la intervención para proceder a su aprehensión. Según la Policía, otras personas intentaron impedir el procedimiento, lo que derivó en forcejeos y empujones.

Además afirmaron que por estos incidentes varios efectivos sufrieron lesiones -con golpes en brazos, rodillas y rostro- y se registró la sustracción de elementos de uso reglamentario. También detallaron que después de recibir un golpe de puño en el pómulo derecho, una de las oficiales perdió el equilibrio y cayó al suelo.

En el relato indicaron que por esa razón se apeló al recurso de accionar con gas pimienta de manera disuasiva. Esta situación quedó plasmada en la denuncia que se realizó después de los acontecimientos. En el comunicado oficial aseguraron: "Es importante aclarar que nunca fue dirigido contra una persona en particular y mucho menos contra el intendente. Resulta una falacia, además de absurdo, sostener lo contrario: de haber sido alcanzado directamente, el jefe comunal habría requerido asistencia médica inmediata, ya que el gas pimienta produce irritación en vías respiratorias, ojos y piel. Por el contrario, pudo continuar brindando declaraciones públicas con total normalidad".

El Ministerio subraya que la fuerza de seguridad actuó conforme a los protocolos vigentes, limitándose a contener los desórdenes originados por la agresión a los agentes policiales, y que el resto de la manifestación se desarrolló sin inconvenientes.

