Más de un centenar de policías esperan recibir el alta de su retiro

Uno de los cambios que se propone Alfredo Cornejo en su nueva etapa como gobernador consiste en mejorar los trámites de jubilaciones del personal policial, para que haya más efectivos activos en la calle. Fue una de las críticas que esgrimió a la gestión de Rodolfo Suárez en la entrevista que concedió a Los Andes, una semana después de ser electo.

Al ser consultado sobre posibles cambios en la cúpula policial, el senador nacional admitió que está bajo análisis esa posibilidad, pero aclaró que se necesita “tener mejor gestión del recurso humano” y necesitan “acelerar porque se necesitan más policías en la calle”.

“No es que no se esté designando policías, tiene una tasa alta de designación. Fue alta conmigo. Ahora ha caído un poquitito, pero sigue siendo alta con respecto a lo que se tiene, a los que se jubilan. Pero estamos muy lentos en pasar los trámites de Anses y designar los nuevos”, manifestó.

Y sostuvo que “hay un problema de gestión, tenemos muchos que se van acobachando en las oficinas y eso creo que es un problema de liderazgo. Hay que ajustar allí. Necesitamos que los jefes saquen la tropa a la calle y que se pongan ellos también en esa tarea”.

Desde el Ministerio de Seguridad respondieron a Los Andes que los trámites jubilatorios corren por cuenta de la Oficina Técnica Previsional (OTP) y no dieron detalles sobre posibles modificaciones en cuánto a la orden de “sacar la tropa a la calle”, dando a entender que atraviesan una etapa de transición hasta diciembre, cuando el ministro Raúl Levrino deje el cargo y lo ocupe otro dirigente.

Desde la OTP, el coordinador Jorge González reconoció las observaciones de Cornejo y afirmó que actualmente se demoran cerca de 4 meses en concretarse los retiros de los policías, entre la gestión provincial y la de Anses. Es decir que, en ese lapso de tiempo, hay efectivos que ya se “piensan” prácticamente jubilados y no están en la misma sintonía que el resto de los integrantes de la fuerza.

“Todos los meses nosotros remitimos una cierta cantidad de expedientes terminados para que se les otorgue el alta. Al día de hoy tenemos 161 en esas condiciones”, confirmó a Los Andes.

Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez y Raúl Levrino Foto: Orlando Pelichotti

Desde la OTP explican que el proceso se inicia en el Ministerio de Seguridad. Desde allí va el expediente administrativo hacia esa dependencia, dónde se da inicio el retiro con la historia laboral que reciben. “Caratulamos, hacemos los expedientes, va a Fiscalía de Estado y de ahí hacemos la liquidación, y se remite a Buenos Aires vía expediente electrónico”, detalló González.

“Después el departamento de Interjurisdiccionales de Anses verifica y nosotros insistimos permanentemente. Una vez que están verificados, si la liquidación y todo está en orden, se le debería dar el alta inmediatamente. Debería tardarse dos meses acá y otros dos meses en la Anses”, comentó.

González comentó que en promedio se retiran unos 400 efectivos por año y al mes de octubre ya llevan 350 policías retirados y 240 pensiones otorgadas. Esperan entonces superar la media en este último año de gestión, a pesar de notar una “merma” en las altas durante los últimos meses.

En cuanto a los planteos de Cornejo, González comentó que “la parte más importante es el retiro, porque nosotros le generamos economía procesal. Cuando nosotros damos de alta un beneficio, se genera un cupo para el ingreso”.

“Por eso es tan importante esta sistematización de que mientras más rápido salgan los retiros, más rápido se dan los ingresos. Alfredo quiere que sea más fluido y haya más rapidez en la salida del personal policial”, admitió el coordinador.

“Hoy tenemos 161 expedientes en condiciones de retiro que están en Buenos Aires. Es un buen número, pero en estos últimos meses se han venido dando pocas bajas. A veces te dan 20, 50 o 70″, le cuestionó a la dependencia nacional.

Y confió que “desde que se inicia el trámite y lo enviamos a Buenos Aires, no nos tardamos más de dos meses. Incluso a veces lo hacemos en el mismo mes. En la parte administrativa hemos afinado un montón, por lo cual no hay tantas demoras. Nosotros hemos digitalizado el expediente, cuando antes era todo papel. Con el nuevo sistema es mucho más ágil, no se demora en Fiscalía y tenemos un seguimiento del día a día”.

“La celeridad del trámite administrativo lo hemos logrado día a día con el Ministerio de Seguridad. Donde tenemos falencias, nos ponemos en conjunto para que el personal policial que desee retirarse no se le demore el trámite por burocracia acá”, comentó.

Y agregó: “Nosotros entendemos que cuando un personal policial, a partir de que presentó la baja condicionada, sigue estando en función policial hasta el momento del cese definitivo. Pero el que ya presentó esa baja ya se siente jubilado en su cabeza y no te rinde al 100%”.

“Por eso es tan importante esta situación que plantea el gobernador, que mientras más rápido hagamos el retiro, más rápido vamos a dar ingresos”, afirmó.

“El ministerio, la OTP y todos los actores que intervenimos tenemos reuniones periódicas y vamos a seguir trabajando. Nosotros ponemos lo mejor de lo nuestro. Se han acelerado muchísimo los tiempos a lo que era cuando llegue, que se demoraba entre 7 y 8 meses. La idea es seguir bajando para darle celeridad a las altas”, completó González.

Nombramientos para 2024

El ministro Levrino presentó el presupuesto 2024 para Seguridad y se confirmó la idea de Cornejo, de sumar pistolas Taser a cuerpos policiales y penitenciarios. En total se plantea la incorporación de 120 armas no letales.

En la exposición también se presentó un cronograma de admisión de nuevos policías. Se van a nombrar 510 efectivos el año próximo: 150 oficiales y 360 auxiliares. En marzo se les dará el alta a 60 oficiales y 90 auxiliares. En agosto se sumarán otros 60 oficiales y 240 auxiliares. Mientras que en noviembre se incorporarán 30 oficiales y 30 auxiliares. En tanto que el personal penitenciario que se incorporará el año que viene serán 396 agentes y subadjutores, con un cronograma similar de altas.

Levrino informó que del total de los inscriptos que aspiran a ingresar, sólo entran el 20%, ya que se realiza un riguroso test psicológico y exámenes de ingresos. “Se hace hincapié en la vocación, en lo que refiere al perfil profesional, la capacitación y la disciplina”, señaló.

Además afirmó que a las capacitaciones universitarias, se le sumará en este nuevo presupuesto una diplomatura en Inteligencia Criminal y Ciberdelito. “Todos sabemos hoy los cambios de paradigmas que se plantean en la lucha contra el delito, y ante el avance permanente de la tecnología, se requiere que tengamos personal especializado en este tema”.

Destacó además que “el pilar fundamental es el recurso humano el segundo es la tecnología aplicada, se apunta a tener policías profesionales, y la mejor tecnología”.