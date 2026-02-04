Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral: "Facilita los despidos, no crea empleo"

Más de 35 gremios industriales manifestaron su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno , al advertir que la iniciativa modifica las reglas del mercado de trabajo para que “ pierdan los trabajadores ” y se vean afectados derechos históricos.

Juan Pablo Diab en Aconcagua Radio sobre la Reforma Laboral: "Hay artículos que traerán conflictos que hoy no existen"

El cuestionamiento fue expuesto durante un encuentro realizado en la sede de SMATA , organizado por la Coordinadora de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) , con la participación del senador Mariano Recalde , la diputada Vanesa Siley y el abogado laboralista Álvaro Ruiz . Allí, los oradores coincidieron en señalar que la reforma tendría un fuerte impacto negativo sobre los derechos laborales, el rol de las organizaciones sindicales y el sistema de salud.

“ Son todas mentiras creer que estas reformas laborales generan empleo ”, afirmó Recalde, quien sostuvo que el abaratamiento del trabajo no produce mayor ocupación. En ese sentido, recordó que “ en el momento en que hubo doble indemnización fue cuando más empleo se creó ”.

Los sindicatos advirtieron que la iniciativa oficial apunta a debilitar a las asociaciones sindicales y reforzar el poder empresario , y alertaron que algunas disposiciones del proyecto serían contrarias a la Constitución Nacional . También cuestionaron el intento de limitar el derecho de huelga , al considerar que busca quitar a los trabajadores una herramienta fundamental de acción y presión.

Por su parte, Siley aseguró que la reforma “ facilita los despidos y no crea empleo ” y afirmó que el objetivo debe ser un país “ con más industrias, justicia social y movilidad social ascendente ”, respetando plenamente los derechos laborales.

Durante el encuentro también se denunció que el proyecto propone quitar el 1% de los aportes a las obras sociales, lo que, según señalaron, implicaría “dañar la salud de los trabajadores y trabajadoras”. “Las obras sociales ya están en agonía por los altos costos de la medicina y los medicamentos”, remarcaron.

Cumbre en el SMATA Con una cumbre en el SMATA, los gremios industriales definieron su rechazo a la reforma laboral.

En tanto, el abogado laboralista Álvaro Ruiz sostuvo que la reforma apunta a “matar a la Justicia Nacional del Trabajo” y reducirla a una instancia de menor alcance, y subrayó que la creación de empleo depende del modelo económico y no de la flexibilización de las leyes laborales.

El cierre del acto estuvo a cargo del dirigente de SMATA Mario Manrique, quien advirtió que el Gobierno “quiere romper la columna vertebral del peronismo”, pero aseguró que encontrará a los trabajadores unidos. “No van a ver a los trabajadores de rodilla; les sobra coraje y dignidad”, afirmó, y envió un mensaje a los gobernadores: “Ojo que los laburantes también votamos”.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, participaron del encuentro integrantes del Consejo Directivo de la CSIRA, entre ellos Ricardo Pignanelli (SMATA), Héctor Ponce (ATILRA), Pablo Flores (AEFIP), Gerardo Martínez (UOCRA), Pedro Peger y Marta Graña (UATRE), además de representantes de AOMA, SAON, UTICRA, CGT, UOM y AOTRA, entre otros.

La CSIRA nuclea a más de 30 sindicatos industriales de todo el país y tiene como objetivo defender la producción nacional y el empleo, al denunciar un proceso de desindustrialización inducida y el cierre de miles de PyMEs industriales.