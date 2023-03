María Eugenia Vidal bancó la candidatura de De Marchi, pero dentro de Cambia Mendoza

María Eugenia Vidal está en Mendoza. La diputada nacional del Pro estuvo con el gobernador Rodolfo Suárez y el precandidato del radicalismo y actual senador nacional Alfredo Cornejo. Según se comunicó oficialmente, los tres participaron de un almuerzo de trabajo en la residencia oficial de la Gobernación.

Por la tarde, la ex gobernadora de Provincia de Buenos Aires fue, junto a Cornejo, a Junín Punto Limpio, la planta recicladora de residuos que tiene el departamento del Este. El anfitrión de la visita fue el vicegobernador Mario Abed.

En el este Vidal habló de lo que observa en sus viajes por las provincias, en calidad de precandidata a presidente. “Veo una enorme preocupación por la inflación y por el incremento de la seguridad y el avance del narcotráfico. Son respuestas que no pueden esperar y que todos debemos aportar desde nuestro lugar. No hay otro camino que no sean las reformas con cambios profundos y urgentes”.

María Eugenia Vidal en la residencia oficial de Mendoza, junto al gobernador Rodolfo Suárez, y el senador nacional Alfredo Cornejo.

Ante la consulta de las diferencias del Pro a nivel nacional, Vidal dijo que “a nivel nacional habrá PASO en Juntos por el Cambio para que los argentinos elijan, en todo el país debe haber unidad que es lo venimos sosteniendo desde que nació nuestro espacio. Quienes no ganen en las PASO se unirán para trabajar juntos al otro día y para sumar equipos y grupo de trabajo. Agradezco a Alfredo y a Rodolfo que siempre me reciben muy bien y sostenemos juntos la unidad a nivel nacional y provincial”, finalizó la diputada nacional.

Respecto de Omar de Marchi específicamente, la diputada nacional manifestó que “en todos los lugares del país y Mendoza no es la excepción para mi, lo que tiene que haber unidad, de la misma manera que fuimos responsables sosteniendo la unidad durante ocho años”.

Vidal dijo que en Mendoza apoyará a los candidatos del Pro, “Omar es referente del Pro y yo voy a apoyar a los candidatos del Pro, como Alfredo lo hará con los radicales en todo el país, pero con el entendimiento de que tenemos que sostener la unidad a nivel nacional y a nivel provincial una vez que terminen las PASO”.