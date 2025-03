Marcha de los jubilados: Bullrich aseguró que algunos manifestantes asistieron "preparados para matar"

Continuando con su relato, la ministra de Seguridad consideró: “ Nosotros no nos distrajimos ni un minuto del operativo . Estaban todas las fuerzas federales para ayudarnos en las detenciones, incluida la Policía de la Ciudad y el Servicio Penitenciario. Teníamos una cantidad de efectivos muy importante, pero trajeron un gran nivel de barrabravas, lúmpenes, de cualquier cosa. Seguramente muchos de ellos tenían antecedentes penales ”.

Por otro lado, Bullrich precisó: “En total, hay unos 12 policías golpeados: 8 de la Ciudad y 4 de la Federal. Ninguno de gravedad, por suerte. Hay otros varios heridos, entre manifestantes y periodistas. Dicen que uno está en estado delicado, pero no tenemos información oficial todavía”. “Esta gente venía a por todo, a tomar el Congreso. En general, las marchas como esta comenzaban con 40 o 50 jubilados. Después se sumó la izquierda. Y ahora se sumaron todos estos grupos… Es una mezcla de narcopolítica con otras personas”, evaluó la funcionaria que estuvo en Bahía Blanca tras las inundaciones.

Asimismo, adelantó que se iniciarán demandas contras los violentos por distintas figuras penales. “Por supuesto, no vamos a dejar pasar los ataques a las fuerzas de seguridad, los heridos de las fuerzas de seguridad, los daños que provocaron a la Ciudad de Buenos Aires y a los patrulleros. También por violencia extrema. Destruyeron todo e intentaron desestabilizar a un Gobierno”, enfatizó.

Nueva ley antibarras

Bullrich apuntó directamente contra la presencia de las agrupaciones de barras bravas que en los días previos se habían auto convocado a marcha en el Congreso, al mismo tiempo que había sesión en la Cámara de Diputados. “Todas las caras de los que venían con camisetas de distintos públicos… Buscaremos el derecho de admisión y demandas penales más duras”, dijo la ministra.

No obstante, la funcionaria adelantó que trabajaría en endurecer una ley contra las barras bravas que se presentaría este año en el Congreso: “Estamos trabajando en una ley antibarra que es muy dura, pero me voy a poner a revisarla y endurecerla aún más, porque ahora son los barras los que acompañan las marchas. Vamos a aplicar figuras durísimas para los que pertenezcan a barras, porque ya en la ley se establece que es una asociación ilícita”.

También le dejó una dura sugerencia a los presidentes de los clubes: “Si hubiese participación de algún dirigente del club, ese dirigente sería parte también, y lo mismo, por lo tanto, para la AFA. Se comunicó Tapia con los representantes de nuestra dirección del fútbol para decir que estaba en contra de esto”.

Por último, Bullrich dejó en claro la decisión del Gobierno de detener las manifestaciones y apresar a los violentos: “Lo más importante de todo es que acá nosotros estamos dispuestos a guardar el orden. Sé que la gente se puede haber impresionado, pero tienen que saber que hay una conducción política dispuesta a no dejar actuar a estos energúmenos para que la violencia no se instale nunca más en la Argentina. Ya no son los dueños de la calle. El que las hace, las paga. Los detenidos las van a pagar y vamos a identificar a todos los que estuvieron”.