Marcelino Iglesias: “Dentro de poco me van a acusar del hundimiento del Titanic”

El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, ha recibido varios golpes en los últimos tiempos. Uno de esos golpes, para muchos fue “un tiro en los pies”, o “un error no forzado. Estamos hablando de la elección de la reina departamental. El otro golpe estalló el martes 7 de marzo, con la muerte del niño Erik Mamaní en una obra del cuestionado empresario Florentino Paco. Antes, la comuna también se vio envuelta en una denuncia por robo de materiales del corralón municipal.

A pesar de los cachetazos y de los dolores que le causa una intervención quirúrgica de columna de principios de enero, el jefe comunal dispara contra el kirchnerismo, el constructor Paco y asegura que el próximo intendente será una persona de su gestión.

“Hace dos semanas hubo un corte de luz. Muchos desconectamos las heladera, pero se ve que alguno en la pescadería se olvidó volver a conectarla. Muchos están vendiendo y otros comprando pescado podrido” arranca Iglesias, cuando se le pregunta por los cachetazos.

-El último hecho con epicentro en Guaymallén fue Florentino Paco.

-Florentino Paco, que tuvo todas las permisividades antes que asumiéramos nosotros. Tenemos recontra comprobadas las más de 200 multas que hemos aplicado a partir de que asumimos nosotros, a principios del 2016. Evidentemente ha sido parte de un aprovechamiento político mediático para tratar de dañar la imagen de la gestión.

-Ha seguido trabajando a pesar de las sanciones.

-Nosotros hemos aplicado todas las herramientas que teníamos. Fuimos a la Justicia. Fíjese el amparo que presentaron los vecinos con apoyo del municipio, en setiembre u octubre de año pasado, salió dos o tres días después de la muerte del niño. Nosotros hemos cumplido todo lo que está a nuestro alcance y lo seguiremos haciendo. Ayer mismo fuimos a clausurar una obra con un escribano.

-Antes de todo eso surgió lo del robo en el corralón.

-Esa es una infamia absoluta que no tiene nada de veracidad y lamento mucho que Los Andes haya hecho eco de esa infamia. El abogado de los que están cesanteados y denunciados (Mauricio Cerdello), aparece en una foto festejando con (Lucas) Ilardo. Eso es una infamia absoluta, porque el ladrón cree que todos son de su condición. No hay ninguna vinculación, fueron atemporales. Aviso otra cosa: dentro de poco me van a acusar del hundimiento del Titanic.

-¿Cómo fueron atemporales?

-La construcción de la sede del comité UCR de Guaymallén se hizo con todo en blanco y en otro momento (en la primera mitad de 2021) y el robo de material que los culpables fueron grabados, filmados, denunciados, allanados y sumariados mucho después. (Nota de la redacción: según la defensa de los acusados, el robo fue para “pagarle” a un corralón por materiales de la construcción de la sede partidaria).

-Vamos a lo de la reina...

-La reina es un debate ideológico en una sociedad no acostumbrada a darlos. Los coetáneos pueden recordar el debate que di en el año ‘95 o ‘96 por la ley de salud reproductiva y obviamente que fue muchísimo mas duro que lo de la reina. Yo siempre he dado los debates.

-Pero el debate de Salud reproductiva le salió bien.

-Y este va a salir bien.

Entrevista a Marcelino Iglesias intendente de Guaymallén, Bioquímico, ex Ministro de Salud, ex Director de OSEP, actual Intendente Foto: Orlando Pelichotti

-A largo plazo probablemente.

-Va a salir bien. lo que pasa es que en esta sociedad cuesta proponer cosas que significan un cambio. Yo doy los debates aún cuando no tengan rédito, pero como esta sociedad está llena de populistas y mediocres, no dan la cara.

-En el debate de la ley de Salud Reproductiva, tuvo el apoyo de gente de otros partidos, como la diputada del PJ Elena Giordano...

-Sí, porque son temas ideológicos, no partidarios.

-Pero había acuerdos. Hoy es difícil acordar...

-Es muy difícil acordar con el PJ porque está cooptado por el kirchnerismo, que son rabiosos que se oponen a todo porque sí y defienden a una condenada, una ladrona. Desde el ‘83 y hasta la llegada de Celso Jaque, en salud había política de Estado. Siempre tuvimos buen diálogo con los protagonistas de ellos, Daniel Palumbo, José David, Enrique Quesada, Valentín Ugarte, Pablo Márquez. Teníamos diálogo constructivo. Cuando llegó Jaque eso se perdió. Yo he sido legislador de la oposición y he presentado numerosas iniciativas favoreciendo al Gobierno y siempre en consulta con ellos, como debe ser.

-Y cómo se retoma ese diálogo porque parece hoy difícil.

-Yo creo que tiene que ver con la adultez de los protagonistas, que es imprescindible porque lo que estamos viviendo no le gusta a nadie. Durante estos años, lamentablemente no hemos tenido interlocución democrática elevada. En Guaymallén primero estaba a la izquierda que pintaba más o menos; después (José Luis) Ramón, que la representante que tuvo acá era una persona de diálogo tal es así que, cuando Ramón hizo la que hizo, se pasó al radicalismo. Y el PJ que siempre fue un barrilete sin cola. La única que preocupación de ellos es ver como subsisten, con uno o dos concejales. No tienen ninguna preocupación altruista. Como no tienen propuestas, difaman, ensucian, manchan, calumnian.

-El 10 de diciembre entrega todo. ¿Tiene planes?

-Tengo que reconocer que este problema de salud que he tenido me ha hecho abrir los ojos. El ritmo que yo he llevado casi sin tomarme vacaciones, en un municipio complejo, ha tenido que ver en mi estado de salud. Entonces planes tengo, pero los voy a amoldar a las circunstancias del momento de la definición y de mi salud.

-¿Planes políticos?

-Siempre voy a tener planes políticos, porque yo voy a hacer política hasta el día que me muera. Yo estuve mucho tiempo, entre 2007 y hasta 2015, fuera de la función pública, pero siempre hice política. Mi madre decía que cuando estaba embarazada de mí, a fines del 52, ella iba a los actos radicales pateaban más fuerte cuando escuchaba la marcha radical.

-¿Nació en Córdoba?

-Yo nací en un pueblito muy chiquito de la Provincia de Córdoba, Chazón. Ese momento cuando era chico, tenía 600 habitantes, otras tanto en la zona rural. Ahora tiene unos 1200. (Nota de la redacción: el padre de Iglesias, Marcelino Oscar Iglesias fue intendente del pueblo y dirigente radical).

-¿Cómo llegó acá?

-Me fui a estudiar a San Luis bioquímica y química. Ahí comencé a militar en serio en la Franja Morada en la Juventud Radical. Me enamoré de una mendocina y acá estamos. (Nota de la redacción: la mendocina es Ana María Andía, ex diputada provincial y ex esposa de Iglesias).

-¿Entre sus planes está volver a tener comercio?

-Alguna vez tuve negocio. Iban muchos amigos, se acodaban en el mostrador y decían “dame un sanguchito de jamón, uno de salame” y así se fue desfinanciando el negocio (risas).

-¿Y quién viene a su escritorio?

-Alguien que continúe la gestión. Lo voy a decidir cercano a la fecha del cierre de listas.

-Podría aparecer algún díscolo que quiera levantar la cabeza...

-No dentro del radicalismo, ni de Cambia Mendoza. Si hay de otro sector, me tiene sin cuidado. De acá va a salir el próximo intendente. Lo importante es la continuidad de la gestión porque la gente, podrá tener críticas que yo las comprendo, porque vivimos en una sociedad líquida donde la gente lo quiere todo ya y las obras llevan tiempo y encima con una verdadera catástrofe que tenemos en agua y cloacas. Cada vez que vamos a hacer una obra integral encontramos abajo los problemas. Entonces la gente pregunta por qué se demoran tanto las obras. Fuimos el primer municipio que comenzó con los recursos propios, algunos provinciales, muy poquitos nacionales, a hacer recambio de cañerías de agua y cloacas; no grandes colectoras como la de la calle Estrada que la está haciendo Aysam, pero sí pequeñas colectoras y lo seguimos haciendo, pero son obras complejas, costosas, lentas y muy fastidiosas para los vecinos.

-Por qué se mete a hacer obras que son de Aysam.

-Porque el 80% de las calles que hemos asfaltado desde cero o reasfaltado, ya están rotas por pérdidas. Hoy estamos en calle Antonelli, entre Santo Tomás de Aquino y Buena Nueva; tuvimos que parar el movimiento de suelo porque nos encontramos con cañerías de la cooperativa que presta el servicio de agua, que deberían estar a un metro veinte de profundidad y están a 20 centímetros.

Sé que estas obras son desgastantes y me han traído muchas críticas, pero soy el único que se animó a hacerlas. Podría haber hecho más obras de urbanismo, más plazas, pero elegí hacer esto porque hay que hacer lo que se debe hacer.

-¿Se ve legislador nacional después la intendencia?

-Legislador nacional seguro que no. No me gusta ir a Buenos Aires. Cuando tengo que ir, voy un día y me pego la vuelta. Mi destino va a estar en la provincia, por acá cerca o en mi casa. Pero siempre en la política.

-¿Hay algo que le quedara por hacer?

-Mucho. Lo más importante de lo que hicimos que marcamos un rumbo y subimos la vara y esa vara se le va a exigir a cualquiera que venga. Nosotros hoy tenemos servicios públicos, igual o mejor que otros departamentos vecinos, cuando antes éramos la Cenicienta, porque no sólo tenemos un buen parque automotor o buenos contratos, sino porque tenemos conciencia de nuestros recursos humanos. Hemos avanzado mucho en algunos aspectos, pero nos falta en otros. Hemos avanzado muchísimo en drenajes.

Unos años después como el 90% de esos desafíos están superados. Los desafíos que quedan tienen que ver con seguir mejorando la infraestructura, pero vuelvo a repetir los grandes problemas están abajo (cañerías de agua y cloaca). Hay muchas cañerías, como el barrio Santa Ana, que son de plomo o de asbesto-cemento para cloacas, materiales que ya hace años que no se utilizan.

En asfalto, históricamente una gestión podía hacer 100.000 metros cuadrados por año de carpeta asfáltica. Nosotros en el año 2022 hicimos 450.000 metros cuadrados.

-¿Cómo ve la situación provincial?

-Yo creo que está tranquila, más allá de los fuegos de artificio de Omar de Marchi, no voy a opinar porque es otro partido que tiene que tomar la decisión que crea conveniente. Me preocupa mucho la situación nacional, porque yo la vivo en tres dimensiones. Desde el punto de vista de la institución que tengo que gestionar y el empresarial, veo las cotizaciones de las licitaciones públicas, algunas desiertas o con precios descomunales. Y los proveedores dicen: que no se pueden presentar o porque no tienen precio o porque no los dejan importar insumos.

Después está la otra dimensión, que es la verdaderamente preocupante. El queso que compré a 1200 ó 1300 pesos hace un mes, ahora está en 1600, el mismo queso, en el mismo lugar. Y hablo de un cremoso común.

-¿Más allá de lo cercano?

-Si miro lo más grande, el Banco Central no tiene dólares y la cosecha muy disminuida, el Gobierno que no baja en el gasto público y hay un vergonzoso despilfarro, como por ejemplo la bendita vuelta del tren, con todos los demagogos a la cabeza, como (el diputado Jorge) Difonso, con tarifas irrisorias, total lo pagamos todos. Leí un artículo de La Nación, tres millones y medio de dólares por día de pérdida por el transporte ferroviario, y casi todo el servicio está en el AMBA. Pero vienen con la bandera, jugando con la nostalgia de la gente, con servicios deficientes porque el estado del infraestructura es muy malo: hay más de un descarrilamiento por semana.