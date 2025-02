Manuel Adorni desestimó las críticas del nuevo subsecretario de ambiente y sostuvo que "aún no es funcionario"

Tras sus dichos, Adorni argumentó que Brom “es alguien que todavía no es funcionario y no ha asumido” -pese a que cumplía funciones en la Jefatura de Gabinete-, y desestimó sus diferencias. “Es una opinión que dio alguien que no tenía toda la información y que ahora la va a tener”, insistió al tiempo que negó que sus dichos hayan contrariado la agenda del presidente Javier Milei.

Si bien sostuvo que su nombramiento “continúa en curso”, aclaró que como cada designación, hasta que no esté publicada en el Boletín Oficial no es confirmada por la administración libertaria.

Por su parte, garantizó: “Cuando Bron tome conocimiento de cómo fuimos manejando todo el tema, la gran cantidad de ayuda y el soporte que hemos dado, en el que respondemos a la solicitud de las distintas jurisdicciones, seguramente tendrá una opinión más atinada”.

La política de Milei y mensaje al Gabinete

En otro pasaje de la conferencia, Adorni contó que la filosofía de permanencia en el Gobierno nacional que pregona el presidente “es clara” y reveló que la expresa ante cada reunión de Gabinete. “Hay cuestiones que se alejan de la agenda del presidente y cuando hay funcionarios que, con lo que piensan o transmiten se alejan, dan un paso al costado”, sintetizó el vocero.

“Estamos acá para impulsar la agenda del Presidente, que es quien ha ganado las elecciones. Las ganó porque tiene una agenda determinada, y es la que tenemos que impulsar, quien no lo haga, tendrá que dar un paso al costado”, insistió, y añadió: “No tenemos ninguna obligación de empujar la agenda del Presidente, tendremos la libertad de irnos a nuestras casas y seguir con nuestras vidas”.

“Un funcionario de Gobierno no puede hablar sobre temas que desconoce o no maneja perfectamente, pero Brom no es funcionario aún”, aclaró, y concluyó: “Hasta que no asuma no lo confirmamos, pero es el posible que sea el nuevo subsecretario”.