El relato de Adrián Ventura sobre el incendio que destruyó su departamento en Puerto Madero

"En un momento me acerqué a donde estaban los bomberos para ayudarlos a que puedan ingresar al departamento para ver si había fuego ahí y pude ver que todo estaba abrazado por el calor que fue muy intenso”, explicó Ventura sobre el siniestro que se desarrolló en la propiedad horizontal en donde vive con su mujer. " Ahora queda la angustia y recuperarnos... Estoy viviendo en un hotel y buscando un departamento para alquilar . Queda reconstruir todo eso porque es el esfuerzo de muchos años de trabajo", aseguró el periodista, apesadumbrado por la dramática situación.

"Justo yo llegaba caminando y vi las llamas... Estaban llegando los bomberos, que vinieron muy rápido. Creo que hubo 10 dotaciones de bomberos y 40 ambulancias. En un momento, hablando con uno de ellos, me dijeron: 'pensamos que no lo íbamos a poder apagar' ", detalló Adrián durante su testimonio de lo vivido.

Y concluyó: "Finalmente, no hubo ninguna persona con gravedad. Sí problemas de falta de oxígeno, por eso hubo tantas ambulancias. Hay puertas que son difíciles de abrir, por eso me acerqué donde estaban los bomberos y Jorge Macri. Y me ofrecí para subir. Lo hice bajo mi responsabilidad para que puedan entrar y ver si había algún foco de fuego ahí. Y por eso pude ver que mi departamento estaba abrazado por el calor, que es muy intenso".