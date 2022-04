Mañana arranca un paro nacional de transporte por 48 horas, pero en Mendoza no se sentirá

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó esta mañana la realización de un paro nacional desde las 0 horas del martes 26 y hasta las 24 del miércoles 27, ante el fracaso de las negociaciones salariales con las empresas del interior de Argentina.

Sin embargo, en Mendoza, el secretario gremial de UTA Maximiliano Molina, difundió un comunicado indicando que la medida de fuerza nacional no se sentirá en nuestra provincia. En el comunicado oficial del sindicato, indican que “queda suspendida la medida del paro por 48 hs anunciada con anterioridad por parte de la U.T.A , a raíz de que el estado provincial a venido mostrando la buena predisposición a lo solicitado por esta entidad sindical realizando pagos parciales no remunerativos no bonificables en conceptos de futuros aumentos y tratar de recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de nuestros representados”.

Párrafo aparte, desde la Delegación Mendoza aseguran: “dejamos claro a todos nuestros afiliados/as que no vamos a firmar ni un centavo menos que lo que se ha acordado en Buenos Aires con las cámaras del sector”.

En Mendoza, el gremio de colectivos más fuerte es Sipemon, que no adhiere a la medida; pero UTA tiene presencia en la empresa Sociedad de Transporte Mendoza (STM), que tiene los recorridos del viejo Trole (Grupo 100) y el Metrotranvía.

A nivel nacional, el gremio conducido por el histórico Roberto Fernández, dispuso la medida la semana pasada, para conseguir que las empresas de transporte de corta y media distancia del interior paguen lo mismo que las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Desde el UTA responsabilizan al Comité Federal de Transporte que conduce el ministro Alexis Guerrera y a las provincias, por no participar de las negociaciones salariales y no pagar subsidios al transporte que si paga Nación a las empresas de AMBA.

El 8 de abril pasado, la UTA cerró el acuerdo paritario de 2022 para los choferes de corta y media distancia del AMBA. El salario básico se incrementará a 150 mil pesos desde agosto. El sindicato apunta a lograr para los trabajadores del interior el mismo acuerdo, que representa un 50 por ciento de incremento anual.

El problema del subsidio es central. El reclamo de todas las provincias de que el grueso de los subsidios nacionales se concentran en las empresas del Área Metropolitana Buenos Aires. De hecho, a principios de este mes la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), que nuclea a las empresas de transporte público del interior del país, denunció que el Gobierno Nacional adeuda más de $4.400 millones en subsidios al sector correspondientes a febrero y marzo, y adelantó que, de no haber una regularización de la situación, se resentirá el servicio en varias provincias.

En aquel momento el Poder Ejecutivo, encabezado por Rodolfo Suárez, aseguraba que la Nación no ha pagado en lo que va de este 2022 los subsidios correspondientes al Fondo Compensador del Transporte, cuyos montos “superan los $600 millones”.