Majul quiere avanzar con un centro de monitoreo del delito

El municipio de Maipú es uno de los siete departamentos que ha adelantado sus elecciones. Los vecinos irán a las urnas este domingo 30 de abril, para las elecciones PASO, al igual que los habitantes de los otros seis departamentos: Tunuyán, La Paz, San Carlos, San Rafael, Santa Rosa y Lavalle.

Los días previos al sufragio se están sintiendo en el departamento maipucino con mucha intensidad. Pero la interna dentro de la alianza, según señalan las diferentes listas, se está llevando con mucha tranquilidad y respeto.

En el municipio, uno de los principales competidores para ocupar la intendencia es Néstor Majul, quien ocupa el cargo de subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad. Anteriormente, durante la gestión cornejista, tuvo el mismo cargo, y además fue designado como coordinador del Paso a Chile, donde trabajó con el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando éste lo dirigía Patricia Bullrich.

Quienes trabajan con él lo señalan como uno de los armadores políticos de Alfredo Cornejo y alfil del proyecto Cambia Mendoza en la provincia. Ahora ha saltado al centro de la escena con cuestionamientos a la administración del PJ.

“El municipio está estancado, no tiene rumbo y viene hace rato sin aplicar políticas públicas eficientes; por ejemplo, Maipú todavía no adhiere a la Ley de Reordenamiento Territorial”, critica Majul.

Y agrega: “En Maipú las obras se hacen y las hacen mal, porque las han tenido que hacer dos veces como mínimo y en algunas lugares hasta cuatro veces; rompen, arreglan y vuelven a romper, en Coquimbito, Rodeo del Medio, está todo abierto desde hace tiempo porque las obras no se hacen bien”.

Como no podía ser de otro modo, uno de los principales puntos por los cuales gira la campaña de Majul es el tema de la seguridad. Para ello está comprometido en replicar las “buenas políticas”, que según él, se han implementado en la provincia. “Queremos hacer el mejor centro de monitoreo de la provincia, arreglar las cámaras municipales en donde se estén vigilando todos los espacios públicos”, puntualiza el precandidato a jefe comunal maipucino.

Majul trabaja en Seguridad desde el 2016. Destaca en este sentido que uno de los logros políticos es que Mendoza no tiene piquetes, y cuando éstos se realizan, se aplica todo el peso de la ley. “En el mapa de los piquetes que realiza el Partido Obrero, la única provincia que no sale es Mendoza, porque acá no permitimos los piquetes, los pocos que se hacen son de media calzada. Respetamos el derecho a la protesta, pero también el derecho a la libre circulación de los ciudadanos”, destaca.

Si bien los municipios no son encargados de la seguridad, sino que lo es el gobierno provincial, Majul ha criticado duramente la gestión actual de Maipú porque, según él, no se involucra ni colabora. “Está comprobado que los municipios que se involucran, la seguridad mejora y sustancialmente”, comenta el candidato. “El único plan de seguridad impulsado por (Matías) Stevanato es que le prestan dinero a 300 vecinos de los 200 mil que somos para que se compren una alarma. No hay ningún otro plan, ni una aplicación que nos permita a los vecinos estar más conectados”, concluyó.