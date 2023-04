Macri, durísimo contra Larreta por desdoblar en CABA: “Qué profunda desilusión”

El expresidente Mauricio Macri reaccionó con duro rechazo al anuncio de Horacio Rodríguez Larreta de hacer un “desdoblamiento concurrente” en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien los comicios serán el mismo día que la Nación, los electores porteños tendrán boletas y sistemas separados.

Después del video grabado y compartido por Larreta en sus redes sociales, la diputada nacional María Eugenia Vidal -que acompaña a Macri en su postura- tuiteó en duros términos: “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”.

Acto seguido, Macri citó la frase de Vidal y lanzó contra Rodríguez Larreta: “Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión”.

La reacción de Mauricio Macri al anuncio de Horacio Rodríguez Larreta para desdoblar elecciones en CABA (Twitter)

En tanto, Patricia Bullrich, titular del PRO y precandidata a presidenta de JxC, “carpeteó” a Rodríguez Larreta con un video de 2022, cuando el jefe de Gobierno porteño criticaba cambiar las reglas electorales en conveniencia al gobierno de turno.

Mediante Twitter, Patricia Bullrich escribió: “ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos”. Entonces, sumó un video de noviembre de 2022 cuando Larreta cuestionaba a referentes kirchneristas como Eduardo “Wado” de Pedro por el proyecto de eliminar las PASO.

“Por eso: ‘Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa’, como dijo Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones”, aseguró Bullrich.

“Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro. Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar”, se diferenció la presidenta del PRO de cara a las elecciones.

Patricia Bullrich lanzó una fuerte crítica a la decisión de Larreta.

De esta forma quedó clara la crisis que atraviesa el PRO, con Macri, Vidal y Bullrich por un lado y Rodríguez Larreta por el otro, apoyando la precandidatura del radical Martín Lousteau para sucederlo como alcalde. El expresidente buscaba imponer en territorio porteño a su primo Jorge Macri.

“El ‘no’ a cambiar reglas electorales en el año electoral es un valor que Juntos por el Cambio ha puesto en sus declaraciones de principios. No creo que Horacio tome esa decisión, sería en contra de todo lo que hemos trabajado tantos años”, había comentado Macri este domingo en diálogo con radio Rivadavia.

“Si la política piensa que por cambiar reglas electorales los porteños van a elegir en un sentido determinado, es no conocer a los porteños”, agregó horas antes de que Larreta finalmente lo desafiara.

ELECCIÓN CONCURRENTE EN CABA: CÓMO ES

Según adelantó Rodríguez Larreta, el acto eleccionario será en los mismos días que en Nación:

13 de agosto - PASO

22 de octubre - Generales

19 de noviembre - Balotaje (si lo hubiese)

Al entrar al cuarto oscuro, los electores porteños encontrarán dos sistemas de votación: una boleta única electrónica, en la que deberán elegir los candidatos de su preferencia para la Ciudad; y las tradicionales listas sábana de papel con los postulantes a cargos nacionales.

Al mismo tiempo, al haber dos tipos de boleta (única electrónica y sábana) habrá también dos tipos de urnas, dado que se trata de sistemas diferentes. En cada una de ellas el votante ciudadano deberá “depositar” su voto.

Es decir, que en una de las urnas tendrán que poner la boleta única de la Ciudad y en la otra, el tradicional sobre con la boleta para cargos nacionales.