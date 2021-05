Macri con Juana Viale: “Hoy estamos gobernados por personas que creen que los argentinos somos esclavos”

El expresidente Mauricio Macri cenó con Juana Viale en el programa del sábado de “La noche de Mirtha” (El Trece), donde hizo un análisis de la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019, además de compartir severos cuestionamientos al gobierno de Alberto Fernández, la lentitud de la vacunación contra el Covid-19 y “la cuarentena más larga del mundo”, como él la llamó.

El exjefe de Estado dijo que, al asumir el poder en 2015, tuvo que enfrentar “una triple maldición”, porque tenía “un Estado nacional quebrado, que además era asintomático, porque la gente no lo sabía”, sumado a que el oficialismo no tenía “mayorías en ningún lado”.

“Fuimos caminando a la vez que teníamos la suerte de que la gente se iba entusiasmando con este líder antichavista, democrático, que es quien les habla, y entonces nos prestaban plata. Hoy me doy cuenta de que no hay solución sin las cosas básicas que hay en el mundo, como impuestos razonables”, consideró.

En el programa, Macri aseguró que “el segundo tiempo ya empezó”, al parafrasear el título de su libro “Primer Tiempo”, en el que repasa su experiencia de gestión.

El dirigente del PRO afirmó que “es pesimista en el corto plazo, pero optimista de cara al futuro porque el cambio ya empezó”, anticipando un eventual regreso al poder de Juntos por el Cambio.

“Creo que el populismo nos hace mal, es la resignación y necesitamos una sana rebeldía. Hoy vivimos un ataque a las libertades y a la democracia. Nos quieren imponer un procurador y pretenden avasallar las instituciones”, aseveró.

Macri reflexionó que “nadie estaba preparado para una crisis como esta”, en referencia a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, fue duro contra Fernández por el manejo de las restricciones y la difícil situación económica.

“Mi sensación es que hoy estamos gobernados por personas que creen que los ciudadanos somos esclavos, a los que les cobran los impuestos que quieren y para gastarlos en lo que quieran. Ese es el concepto que tienen”, cuestionó.

El expresidente también se mostró en contra de las actuales políticas económicas del kirchnerismo y señaló que “encima de que no tenemos dólares, ahora también prohíben la exportación de carne”.

“Ya lo hicieron en el pasado, no les funcionó, destruyeron el empleo, la comida estuvo mucho más cara de lo que estaba antes, y lo vuelven a hacer. No hay aprendizaje, eso es la peor parte del populismo, negar la realidad, enamorarse de eslóganes creyendo que pueden alterar la ley de la gravedad”, agregó.

“Hoy hay que ocuparse de que no nos metan un procurador militante que ponga en riesgo la libertad de todos, que sigan atropellando y persiguiendo a aquel que piensa distinto, me parece que hoy esa es la agenda”, subrayó, en referencia al proyecto del actual oficialismo para modificar el Ministerio Público Fiscal y designar a un nuevo funcionario al frente de este organismo.

“Las violaciones de los derechos humanos que hemos visto en la Argentina desde marzo del año pasado hasta acá, es tremendo. Y esto se va a investigar, porque pasaron muchas cosas en las provincias”, añadió en otro tramo de la entrevista.

Sobre 2023, el exmandatario negó estar interesado -por ahora- en otra candidatura presidencial y aseguró estar preocupado en que JxC crezca y tenga interna.

“Hoy mi preocupación es ayudar a los líderes que tenemos, a que se desarrollen, porque para el 2023, ¿qué mejor para los argentinos que en Juntos por el Cambio haya varios candidatos a presidente? Con ideas, con fuerza, con ganas”, destacó.

En un mea culpa, Macri evaluó la derrota en 2019 con una autocrítica: “No fui reelecto porque generé en 2015 una expectativa y no estuve a la altura. Recibí una Argentina quebrada y no lo dije por un exceso de confianza. Creí que íbamos a salir adelante. Estábamos en quiebra pero éramos asintomáticos y sin mayorías en el Congreso y eso me perjudicó”, señaló.

Por último, despegó al exjefe de Gabinete Marcos Peña de los errores pasados. “No se lo puede ni comparar con Santiago Cafiero. Se lleva todas las críticas, las que cometió y las que no, pero el Presidente era yo, fui yo el que eligió el lugar de cada uno y me hago responsable”, comentó.

Qué dijo sobre su vacunación en Miami

Tiempo atrás, Macri había dicho que iba a vacunarse contra el coronavirus cuando lo hiciera “el último argentino esencial”, pero con posterioridad él mismo informó que se inoculó en Miami cuando concurrió a una conferencia.

”Me invitaron a una conferencia y me dijeron que en la calle, a dos cuadras me podía vacunar y lo hice. De esta forma no le saqué el turno a una persona”, explicó Macri cuando Juana Viale le marcó esta contradicción.