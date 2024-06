Luis Caputo aseguró que hay signos de recuperación en mayo: “Lo peor ya pasó”

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “lo peor ya pasó”. A su vez, destacó que “ya hay signos de recuperación en mayo”. En ese mismo sentido, el funcionario agregó que el impacto de estos números “claramente se siente en el bolsillo, en la masa salarial y en las jubilaciones también”.

“Hoy más sólidos económicamente no podríamos estar”, no dudó en mencionar también el ministro de Economía. Según consideró Caputo, la recuperación se puede ver en sectores como la “producción y venta de autos, energía, hierro y acero, ni hablar el sector bancario, con los créditos hipotecarios, los ingresos también se están recomponiendo fuertemente”.

El ministro Caputo en el congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Foto: Archivo

Sus dichos se dieron durante la entrevista que mantuvo con LN+. En cuanto a la construcción, reconoció que “es razonable” que haya caído porque pararon “fuertemente la obra pública y eso tiene impacto”. De todas formas, Caputo detalló que “es algo que se va a recomponer rápidamente”. Si bien admitió el panorama adverso, señaló: “Siempre dijimos que iba a ser duro, y lo es”, y agradeció a la gente “por aguantar”.

“El nivel de esperanza que tiene la Argentina se dio vuelta: la mayoría de la gente entendió que este es el camino, no se comen más el cuento del populismo, que era una estafa piramidal: imprimo plata y la regalo... si fuera un modelo razonable, se aplicaría en otros lugares del mundo... esto es fáctico, no podemos discutir esto... no lo discute nadie: lo discute el militante o el que es fanático”, afirmó el ministro.

Luis Caputo sobre la inflación de mayo

Caputo también hizo referencia a la inflación y anticipó que en mayo va a estar por debajo del 5%: “Hace no mucho más de dos meses me preguntaban si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Y llegó a un dígito en abril (8,8%)”.

Ministro de Economía, Luis Caputo

En ese marco, el ministro de Economía sostuvo que la baja de la inflación “es fundamental para la recuperación”. “Eso genera una normalidad que no se ve en Argentina hace mucho tiempo. Lo ideal sería que eso se complementara con la sanción de la ley Bases”, aseguró el funcionario.

Respecto a la iniciativa oficialista, y en línea con las afirmaciones del presidente Javier Milei, apuntó contra “los políticos” y pidió que “sean más responsables y que voten las leyes para que la gente despedida del sector público pueda reinsertarse en el sector privado más rápidamente”, manifestó en relación al tratamiento de la ley Bases, cuyo futuro se definirá este miércoles en el Senado.

