Jorge Capitanich anunció su retiro de la política: “A partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo”

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, contó que el próximo 10 de diciembre se retirará de la política. En una entrevista para un canal local, el funcionario explicó que está buscando trabajo y que su mayor preocupación es llegar a fin de mes.

Cabe destacar que este año el mandatario chaqueño buscaba renovar su cargo al mando de la provincia que lo vio nacer, pero en las elecciones del 17 de septiembre resultó ganador Leadron Zdero, de Juntos por el Cambio. Muchos relacionaron la derrota de su espacio al impacto nacional por la desaparición de Cecilia Strzyzowski.

“A partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo y lo estoy haciendo, de hecho, porque es todo un tema”, contó Capitanich en diálogo Canal 9 de Chaco.

“Tengo muchas posibilidades, de acuerdo a mi expertise profesional. Es un tema que lo quiero ver y que me preocupa y me ocupa; es lo que corresponde hacer”, afirmó.

X - Jorge Capitanich

“Es un ciclo que se ha cumplido para mí; 22 años de servicio público, 16 de los cuales estuve como gobernador y también como intendente de la ciudad. He hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista personal”, dijo.

“Siento haber dado lo mejor de mí y es otra etapa y la estoy trabajando. Por eso creo que en virtud de mis capacidades profesionales y técnicas estoy buscando una inserción laboral distinta y estoy muy contento con eso”, manifestó.

De cara a las elecciones presidenciales, Capitanich descartó la posibilidad de sumarse a un eventual gobierno de Massa. “No sé si la política, no es un tema que me preocupa ni me ocupa hoy. Lo que me preocupa es ver cómo llegar a fin de mes a partir de diciembre”, dijo.

