Lourdes Arrieta confesó que pagó $60.000 para ser candidata de La Libertad Avanza

Si bien en primer lugar que no tuvo que poner nada, acto seguido marcó que "la gente de la alianza (LLA, el PD y el Partido Libertario) creía que Milei no iba a ser presidente y no iba a sacar más que un diputado; yo puse la plata para la candidatura, $60.000 vendiendo cremas para caminar la calle, no recibí absolutamente nada, y acá estoy".