Uno por uno: estos son los siete libros que están sobre el escritorio de Milei en la foto de la revista Time

La revista Time eligió la figura de Javier Milei para la tapa de su última edición. La publicación calificó de “radical” al Presidente y dijo afirmó que por estos días está “shockeando” al mundo.

En la entrevista, realizada por la periodista Vera Bergengruen, aparecen varias definiciones sobre el mandatario y su entorno, como por ejemplo su hermana Karina Milei a quien describió como una “ex-tarotista”.

El texto fue acompañado de varias fotografías de Javier Milei en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Una de las fotografías muestra el escritorio del mandatario donde aparecen siete libros estratégicamente colocados.

Los libros que mostró Milei en la revista Time

Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica

*Autor: Javier Mieli

Se trata del último libro del Presidente que presentó este miércoles en el Luna Park.

*Sinopsis: cuando la realidad no encaja en un modelo (económico, para el caso), lo más sensato debiera ser revisar dicho sistema y tratar de detectar sus errores. Sin embargo, para los economistas neoclásicos y neokeynesianos, dice el autor, cuando el modelo no cuaja con el mundo real, no se lo descarta, porque la culpa pasa a ser de la realidad.

Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica

Jerusalén, la biografía

*Autor: Simon Sebag Montefiore

*Sinopsis: Jerusalén es, a la vez, la capital de un poder político, objetivo de mil batallas, conquistas y destrucciones a lo largo de los siglos, y la ciudad santa de tres religiones: el lugar destinado a ser el escenario del Juicio Final profetizado por el Apocalipsis.

Jerusalén, la biografía

Milei, la revolución que no vieron venir

*Autores: Nicolás Marquez y Marcelo Duclos

*Sinopsis: Javier Milei: el Arquero; el Rocker Stone; el Economista ‘austríaco’; el Showman; el Bilardista; el Polemista; el Outsider; el Disruptivo; el Anticomunista; el Despeinado; el Divulgador; el Ideólogo; el Político; el Candidato y el Presidente de Argentina.

Milei, la revolución que no vieron venir

La Escuela Austríaca, Mercado y actividad empresarial

*Autor: Jesús Huerta de Soto

*Sinopsis: Se abordan de manera sistemática los contenidos esenciales y las características diferenciadoras de la Escuela Austríaca de Economía, al tiempo que se analiza la evolución de su pensamiento, desde sus orígenes hasta nuestros días, y se apunta la forma en la que previsiblemente sus aportaciones influirán en la evolución futura de la Ciencia Económica.

La Escuela Austríaca, Mercado y actividad empresarial

Los judíos y las palabras

*Autores: Amos Oz y Fania Oz-Salzberger

*El novelista Amos Oz y la historiadora Fania Oz-Salzberger engranan hábilmente personalidades de todos los tiempos, desde el autor anónimo y probablemente femenino del Cantar de los Cantares hasta los oscuros talmudistas o los escritores contemporáneos, para explicar la relación esencial que existe entre los judíos y las palabras.

Los judíos y las palabras

Macroeconomía avanzada. Una guía fácil

*Autores: Felipe Campante, Federico Sturzenegger y Andrés Velasco

*Sinopsis: este libro introduce las herramientas de optimización dinámica en el contexto del crecimiento económico y luego las aplica a una amplia gama de cuestiones de política, que van desde las pensiones, el consumo, la inversión y las finanzas, hasta los desarrollos más recientes en política fiscal y monetaria”.

Macroeconomía avanzada. Una guía fácil

Gaturro 39

*Autor: Nik

*Sinopsis: libro de humor gráfico.