21 de agosto de 2025 - 20:14

Los senadores tendrán un nuevo aumento y desde noviembre cobrarán $ 10,2 millones en bruto

El aumento se debe al método utilizado para calcular sus dietas, el cual está vinculado a las paritarias del personal legislativo.

Los senadores tendrán un nuevo aumento y desde noviembre cobrarán $10,2 millones en bruto
Los senadores tendrán un nuevo aumento y desde noviembre cobrarán $10,2 millones en bruto

Foto:

DAMIÁN DOPACIO / NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El piso salarial de los trabajadores del Congreso se actualizará tras el cierre de una nueva paritaria, por lo que se disparará de forma automática un nuevo incremento en las dietas de los senadores que llegará a fin de año a los 10,2 millones de pesos.

Leé además

el senado aprobo la adhesion de mendoza al regimen de transparencia fiscal y quedo a un paso de ser ley

El Senado aprobó la adhesión de Mendoza al Régimen de Transparencia Fiscal y quedó a un paso de ser ley

Por Redacción Economía
Senado dictaminó a favor del financiamiento universitario y el proyecto avanza al recinto

Senado dictaminó a favor del financiamiento universitario y el proyecto avanza al recinto

Por Redacción Política

El incremento en los recibos de los legisladores tendrá lugar después de que, en abril de 2024, votaran a mano alzada y sin debate un aumento que incluyó una cláusula que dejó atada la actualización salarial del cuerpo a los acuerdos que cerraran los propios empleados legislativos.

Para noviembre de este año, el valor del módulo pasará a $2.554,84, lo que elevará la dieta de los senadores a $10.216.000 millones de pesos en bruto.

Actualmente, la percepción es de poco más de 9 millones de pesos en bruto para que aquellos que habían renunciado al último incremento, en junio, y de 9,5 millones para quienes no lo hicieron.

Solo la mitad del cuerpo presentó la nota correspondiente ante la vicepresidenta Victoria Villarruel para efectuar la renuncia, tal como publicó la Agencia Noticias Argentinas el pasado 13 de junio.

Victoria Villarruel en el Senado | Gentileza Clarín
Victoria Villarruel en el Senado | Gentileza Clarín
Victoria Villarruel en el Senado | Gentileza Clarín

Villarruel dictó un decreto en el que invitaba a los legisladores a “adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas”, después de haber quedado en el ojo de la tormenta por el silencio del cuerpo legislativo ante otra actualización salarial.

Del interbloque kirchnerista, que presidente José Mayans, solo renunció al aumento de junio el senador Fernando Rejal; la senadora que también quedó exceptuada fue Alicia Kirchner, ya que percibe su jubilación, y el resto de los 32 integrantes no había desistido del aumento.

A este lote se le sumaron otros provinciales como la neuquina Lucila Crexell (Las Provincias Unidas) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), en tanto el formoseño Francisco Paoltroni tiene su sueldo embargado por la provincia de Formosa.

A continuación, la nómina de los senadores que sí renunciaron al aumento en junio:

Maximiliano Abad (UCR); Bartolomé Abdala (LLA); Carmen Álvarez Rivero (PRO); Carlos Arce (Frente de la Concordia); Ivanna Arrascaeta (LLA); Ezequiel Atauche (LLA); Vilma Bedia (LLA); Pablo Blanco (UCR); José María Carambia (Por Santa Cruz) y Andrea Cristina (PRO).

También Alfredo De Angeli (PRO); Carlos Espínola (Las Provincias Unidas); Flavio Fama (UCR); Eduardo Galaretto (UCR); Martín Goerling (PRO); Victoria Huala (PRO).

Se sumaron Luis Juez (PRO); Mariana Juri (UCR); Daniel Kroneberger (UCR); Carolina Losada (UCR); Martín Lousteau (UCR); Stella Maris Olalla (UCR); Bruno Olivera Lucero (LLA); Juan Carlos Pagotto (LLA); Sonia Rojas Decut (Frente de la Concordia); Juan Carlos Romero (Las Provincias Unidas); Fernando Rejal (Convicción Federal).

Y también Mónica Silva (Por Río Negro); Rodolfo Suárez (UCR); Guadalupe Tagliaferri (PRO); Edith Terenzi (Las Provincias Unidas); Mercedes Valenzuela (UCR); Alejandra Vigo (Las Provincias Unidas); Eduardo Vischi (UCR); Víctor Zimmermann (UCR); Beatriz Ávila (PRO).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Residuos urbanos: el Senado dio media sanción al proyecto con críticas del peronismo

Residuos urbanos: el Senado dio media sanción al proyecto con críticas del peronismo

Por Redacción Política
El Senado de la Nación Argentina (Prensa Senado)

Tras el freno en Diputados, hay sesión caliente en el Senado: más fondos para universidades y para el Garrahan

Por Redacción Política
Boleta Única Papel. Archivo Los Andes

Oficial: así es la Boleta Única Papel que se usará en las elecciones provinciales y municipales

Por Martín Fernández Russo
Golpe al Gobierno: senadores dictaminarán un proyecto que regula los decretos de necesidad y urgencia

Golpe al Gobierno: senadores dictaminarán un proyecto que regula los decretos de necesidad y urgencia

Por Redacción Política