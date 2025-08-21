La decisión tuvo consenso en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Alejandra Vigo.

Golpe al Gobierno: senadores dictaminarán un proyecto que regula los decretos de necesidad y urgencia

El kirchnerismo, el PRO, la UCR y partidos provinciales acordaron hoy en el Senado avanzar con un proyecto que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

De esta manera, la oposición arrincona al gobierno del presidente Javier Milei, que utiliza la herramienta para saltear al Poder Legislativo. La decisión tuvo consenso en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Alejandra Vigo, de Córdoba. Si bien aún restaba la firma del dictamen, los senadores daban por sentado que la iniciativa tendrá luz verde.

Si bien había varios proyectos, las diferencias eran mínimas entre los textos y rondaban entre los plazos para que los decretos fueran aprobados, dado que, con la legislación actual, no hay un límite de tiempo que exija a alguna de las cámaras a expedirse ante un rechazo.

Un ejemplo es el decreto de necesidad y urgencia 70/23 que dictó Milei en diciembre de 2023 y que fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado, pero que desde entonces duerme en la Cámara de Diputados.

“Entiendo que hay que reglamentar el ‘silencio legislativo’ ante los DNUs y en eso hay coincidencia en todos los proyectos presentados. Es lo que tiene que hacer el Poder Legislativo para proteger al sistema democrático”, dijo al respecto la senadora peronista Juliana Di Tullio.

El ex aliado de la Casa Rosada Carlos Espínola fustigó también contra el uso de los decretos y dijo que “tal como está la ley hoy, habilita a un uso que va en contra del sistema democrático argentino. Empecemos a debatir leyes que den razonabilidad y equilibrio al sistema democrático”, exhortó. Por el lado del oficialismo, la defensa la esbozó el senador Juan Carlos Pagotto, que hizo un intento estéril por estirar el tema el debate en comisión y propuso una reunión informativa. “No podemos modificar la Constitución, pero sí podemos reglamentar el ejercicio de cada herramienta”, pidió.