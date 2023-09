Los insólitos consejos de Ramiro Marra: recomienda a los jóvenes vivir de los padres y “que te financien”

En un video que circula en las redes sociales, se puede observar a Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, ofreciendo consejos financieros a los jóvenes que buscan emanciparse económicamente de sus padres. En su característico estilo directo, Marra comienza su mensaje con una afirmación sorprendente: “Primer consejo, no te independices”.

La justificación detrás de este consejo es peculiar, ya que Marra, quien también es el titular de la casa de Bolsa Alyc Bull Markets, argumenta que los jóvenes deben seguir viviendo con sus padres. Su razonamiento se basa en la premisa de que los padres son quienes decidieron traerlos al mundo y, por lo tanto, deben hacerse cargo de sus gastos. Esta afirmación puede resultar polémica, pero Marra insiste en que “que paguen el costo, que te financien”.

Para mantener la armonía familiar, el candidato sugiere a los jóvenes que, si es posible, continúen compartiendo momentos con sus padres, como almorzar juntos los domingos. Esto plantea la pregunta de si Marra, en efecto, vive con sus padres pero pasa la mayoría de su tiempo en otro lugar, apareciendo solo para las comidas dominicales.

Marra también justifica vivir con los padres argumentando que estos han tenido más experiencia económica y han podido ahorrar dinero a lo largo de los años. Por lo tanto, según Marra, “que disfruten ese ahorro con sus hijos”.

Marra también dijo lo obvio, en este contexto de vivir de arriba: “Si vivís con tus padres te ahorrás el pagar un alquiler”. El resumen de estos consejos es este: “No sé quién dijo que sacar beneficio de los padres está mal. A ellos los hace felices”

Además de vivir con los padres, el plan de Marra incluye aprovechar las relaciones familiares y amistades. Recomienda a los jóvenes pensar en pedir préstamos a otros familiares, como abuelos o tías, o incluso a amigos. Aunque destaca la importancia de mantener un lazo sentimental en estas transacciones, sugiere que no se cobren intereses y que se permita un período amplio para la devolución del dinero.

“Obviamente, como hay un lazo sentimental no te tienen que cobrar intereses, a lo sumo te van a decir si te presto dólares me devolvés dólares´… No incitamos a no devolver, pero en el mayor tiempo posible…”

En resumen, los consejos de Marra giran en torno a sacar provecho de las relaciones familiares y amistades para obtener financiamiento sin costos adicionales. A pesar de la controversia que puedan generar, Marra sostiene que estos consejos pueden ser beneficiosos para todos los involucrados y pueden eliminar las inhibiciones que alejan a las personas de fuentes de financiamiento gratuitas.

Seguí leyendo