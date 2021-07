Los gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno provincial y mañana se movilizarán

La tensión entre los gremios y el Poder Ejecutivo aumenta con el correr de las horas. Luego de rondas de reuniones y de análisis entre representantes del Gobierno y los gremios, es casi un hecho que el aumento saldrá por decreto.

Los sindicatos rechazan la propuesta y salen mañana a las calles a protestar según confirmaron en una conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS). La titular del gremio, María Isabel del Pópolo, junto a referentes de otros sindicatos, calificaron de “insultante” la oferta del Gobierno.

El frente intergremial conformado por AMProS, SUTE, SITEA, Judiciales y APOC confirmó la concentración del viernes 9 de julio a las 10 en el kilómetro cero.

Protesta de Ampros realizada días atrás en Mendoza - Ignacio Blanco | Los Andes

Ignacio Barbeira, subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, había explicado que el aumento anual consiste en un 29% en tres tramos (7% en marzo, 12% en julio y 10% en octubre), más obviamente seguir con el pago del bono de $54.000 en cuotas que en los sueldos más bajos engrosa aun más el porcentaje de incremento salarial. Y está la garantía de sentarse nuevamente en noviembre en paritarias para analizar el desarrollo de la inflación y la situación económica de la provincia.

En diálogo con Los Andes, Barbeira destacó que con la inflación acumulada según el Indec, que es de un 21,5%, se estaría acercando la oferta del Gobierno, teniendo en cuenta que con el salario del mes de julio se llegará a un aumento del 19% “más todo el dinero que se viene cobrando mes a mes” del bono no remunerativo ni bonificable.

Desde el sector de la salud, la primera línea de lucha contra la pandemia, definieron la oferta salarial del gobierno como “insultante”. En el caso de los/as trabajadores/as de la educación, la Sec. Gremial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), Mirtha Faget, desmintió la excusa del gobierno según la cual “no hay plata” para aumentos e insistió en la necesidad de continuar la lucha por paritarias libres y salarios que no condenen a los/as trabajadores/as y sus familias a vivir en la pobreza.

“Nos ha unido la desgracia de sentarnos en una mesa donde no hemos podido dialogar, no ha sido un encuentro de diálogo. Las paritarias han sido una bajada de orden de que hay que recortar el empleo publico y con ese objetivo lograr que se envíen propuestas lamentables”, criticó Del Pópolo.

En ese sentido aseguró que “hablan de un 29% y es mentira porque no es acumulativo sino que cada aumento ha sido sobre el básico del 2020 donde no tuvimos aumento. Si tengo 100 pesos y recibo 7 pesos en marzo serán 107. Y el 10% de esos 107 ahí es acumulativo, pero no es así. Eso reduce el 29% y para nosotros es un 14,6% real de aumento”.