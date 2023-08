Los afiliados de ATE van a las urnas, en un clima caliente entre las dos listas competidoras

Mañana los afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) van a las urnas. En Mendoza, compiten dos listas, en un comicio caliente, en el que los competidores se cruzan acusaciones de distinto calibre.

Por la lista verde, Roberto Macho y Adriana Iranzo van por un nuevo mandato como secretarios general y adjunto del gremio estatal; mientas que del otro lado está la lista verde-malbec, que lideran Joaquín Tolosa y Rosana Estrella.

En la previa del comicio hubo tensión, puesto que circuló la versión que simpatizantes de la lista Verde-Malbec habían tomado la sede de la Junta Electoral, ubicada en Perú y General Paz de Ciudad. La toma no se realizó, pero si un grupo de seguidores de Tolosa y Estrella estuvieron en la puerta “para controlar que no se lleven las urnas sin revisión de nuestros representantes en la junta, ni que entre gente que no pertenece a la organización de la elección”, dijo Tolosa a Los Andes.

Macho dispara contra sus adversarios diciendo que “en las listas de ellos hay gente del Frente Elegí, del PTP y dirigentes de otros sindicatos. De UPCN, de ATSA, Sitea. La Junta Electoral determinó que, si son elegidos, van a tener que renunciar a sus cargos, porque pertenecen a otros gremios. (Roberto) Baradel mandó a una congresal nacional de Ctera para que participe en la Junta Electoral”.

“No quieren que se haga la elección definitiva. Como secretario general de ATE voy a garantizar que se hagan las elecciones bien transparentes. He llamado a compañeros de otros sindicatos de la central autónoma para que sirvan como veedores. Hace tres meses que está funcionando la junta electoral y recién se presentaron hoy (por ayer) a las 10 de la mañana”, lanzó Macho.

Del otro lado, acusan que “hay afiliados que estaban en condiciones de votar la semana pasada y que hoy ya no figuran en los en los padrones, la gente no sabe a dónde tiene que votar porque han modificado los lugares donde estarán las urnas, algo que es totalmente ilegal porque modificaron los lugares que publicó la Junta Electoral Nacional en abril”, dijo Tolosa.

También acusan a la otra lista de inflar el padrón. “El Gobierno provincial le hace el descuento de afiliados a 7.840 cuando en el padrón figuran 13.877, o sea que hay más de seis mil personas que no son estatales”, asegura Tolosa.

Joaquín Tolosa y Rosana Estrella, los competidores de Macho-Iranzo en la elección de ATE seccional Mendoza.

“Estamos solicitándole a la Junta Electoral Nacional y al Consejo Directivo Nacional de ATE que tome una resolución sobre la situación de Mendoza. Si hay que hacer la elección un tiempo después bueno, no pasa nada, pero que sí que los afiliados de Mendoza de ATE puedan libremente y democráticamente votar”.

Según Macho, el padrón total de afiliados que están en condiciones de votar hoy son 18.000 agentes entre estatales provinciales y municipales en toda la provincia. “Somos la cuarta provincia del país en cuanto a cantidad afiliados”, dice el actual secretario general que va por la reelección. Las urnas estarán habilitadas de 6 a 20.