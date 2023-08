Las Heras: silencio de Orozco y Ortiz al presentarse ante la Justicia por la causa de las cooperativas

El manejo de fondos de la Municipalidad de Las Heras a través de cooperativas tiene abierta una investigación por parte de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Hay tres personas imputadas, entre ellas el subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart. En los últimos días, la querella conformada por la Dirección de Cooperativas de la provincia, había pedido que fueran citados a declarar tanto el intendente Daniel Orozco, como la Secretaria de Gobierno, Janina Ortiz.

Paralelamente, los funcionarios solicitaron la audiencia. “Se han enterado por varios medios que los van a citar a declarar, y ellos quieren presentarse en forma espontánea”, le había dicho la abogada defensora, Elena Quintero a Los Andes. Lo cierto es que ambos se presentaron esta tarde, no hablaron con la prensa ni con el fiscal Flavio D’Amore. Se formalizó su ingreso a la causa y cualquier movimiento que haya, serán notificados. Sorpresa en la querella.

“Ellos siempre estuvieron a disposición de la justicia para que se investigue, se sepa la verdad, poder aportar las pruebas, y eso fue lo que pasó. Simplemente propusieron defensor y ahora ya están dentro del expediente informados. Ninguno ha declarado”, indicó la abogada Elena Quintero a la salida de la audiencia en el Ministerio Público Fiscal. Orozco y Ortiz llegaron junto a la letrada, pero tomaron otra salida y evitaron el contacto con la prensa que los esperaba en las afueras del edificio.

La abogada defensora comentó que el expediente es frondoso, que consta de cuatro cuerpos, aproximadamente y recomendó a sus defendidos que no declaren, aunque previamente todo indicaba lo contrario dada la coincidencia entre el pedido de citación y la solicitud de audiencia. “Hay que ver bien la causa, ver qué pruebas vamos a presentar nosotros, qué es lo que hay dentro del expediente a nivel probatorio, y en función de eso veremos qué opciones tomamos. Si declaran o no, y qué pruebas se presentan”, indicó.

“Nosotros habíamos solicitado que comparecieran a proceso, porque habíamos tomado conocimiento por los medios de comunicación que le iban a tomar una declaración informativa, que es cuando no existen elementos para una imputación”, expresó Quintero. “Lo habíamos solicitado nosotros porque ellos siempre estuvieron a disposición de la justicia para que se investigue, se sepa la verdad, poder aportar las pruebas, y eso fue lo que pasó”, agregó.

Desconcierto en la querella

El silencio de los funcionarios sorprendió a la querella, conformada por la Dirección de Cooperativas de la provincia y representada por Pablo Teixidor. “Nosotros nos vemos sorprendidos, como creo que la Fiscalía también. Más allá de que nosotros lo habíamos solicitado y había sido proveído de fecha anterior a la presentación que hizo la doctora Quintero respecto a esta posibilidad de declarar de manera informativa, tanto la señora Ortiz como el señor Orozco, no ayudaron al esclarecimiento del hecho con esta abstención a la declaración”, indicó el letrado una vez finalizada la audiencia.

Teixidor había pedido que citaran tanto a Daniel Orozco como a Janina Ortiz a los fines del Art. 318 del Código Procesal Penal provincial. Ese artículo hace referencia a la Declaración informativa. “Cuando no concurran las exigencias previstas en el Artículo 271 (imputación), el Fiscal podrá igualmente llamar a una persona, sin imputarla, para interrogarla sobre los hechos investigados. Su declaración en tal caso será sólo informativa. Mientras tal situación se mantenga no podrán imponérsele medidas coercitivas que no sean las previstas en el Artículo 280 (Situación de libertad) a excepción de su inc. 1), las que no podrán exceder de un (1) año. Deberá hacérsele saber, previo a todo, y bajo pena de nulidad, que puede abstenerse de prestar declaración y proponer abogado defensor. De todo ello se dejará constancia en el acta respectiva”.

Mendoza 23 de agosto de 2023 Daniel Orozco y Janina Ortíz junto a su abogada Elena Quintero llegan al Ministerio Público Fiscal para declarar. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

“Yo creo que hubiera sido más conducente haber podido brindar elementos a la causa para seguir la investigación. Son estrategias procesales, cada uno sabe de dónde y para qué las ejerce. Nosotros, obviamente, como querellantes, vamos a seguir con la investigación adelante”, expresó. “Cuando vos pedís declarar, cuando vos te has manifestado públicamente en medios que tenías una verdad para contar y de pronto no la contás, o sea, es como que nos sorprende. Por eso digo, creo que la estrategia procesal cambió por el camino”, sugirió Teixidor.

Entre las consideraciones de Teixidor, destacó que “siempre brindar una declaración agiliza el proceso. No hacerlo, obviamente, de alguna forma nos hace seguir la investigación por los carriles por donde venían sin el aporte de estas personas”. Y reiteró su sorpresa porque no declararon. “Ni un escrito, podrían haber planteado una declaración sin que pudiéramos preguntar tanto la querella como la Fiscalía, una figura por la que optó uno de los imputados”, dijo en referencia a Osvaldo Oyhenart.

Tanto Orozco como Ortiz están informados de la causa y por todo lo que suceda, serán notificados. No obstante, ninguno de ellos está imputado porque, de acuerdo al abogado querellante, “hay elementos todavía para colectar, para terminar de definir la situación procesal. Nosotros, como la querella, venimos apuntando a que ellos no podían desconocer el manejo irregular de estas cooperativas porque hay vicios graves en cuanto a ese desarrollo en los procesos administrativos”.

“Creemos que tenían conocimiento de esto y hacia donde apuntamos. Después puede que encuentren amparo en otra figura penal distinta, como puede ser el incumplimiento de la función pública o en ninguna, pero eso es materia de investigación. Vamos a seguir investigando y en la línea de investigación en la que la querella apunta estamos, como digo, más cerca de pedir una imputación que de liberarlos de la causa”, concluyó el abogado.

Lo que viene

La investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos se aboca a los manejos en la cooperativa “Manos a la obra” que seguirá su curso reuniendo pruebas testimoniales y demás. Sin embargo, el abogado querellante Pablo Teixidor aclaró que “hay otras cooperativas en investigación, también hay asociaciones civiles y una fundación en investigación”.

Evitó dar detalles sobre quiénes están involucrados pero aseguró que todo consta en el expediente. “La investigación va a los pasos que lamentablemente podemos dar. Tampoco podemos hacer pasos vertiginosos y tratar de llevar las cosas en un ritmo que no sea el correcto”, indicó. También aclaró el letrado que “las cooperativas están de manera irregular porque no fueron nunca inscriptas en la Dirección de Cooperativas de la provincia, pero no están funcionando. Y de hecho, la cooperativa Manos a la obra perdió la matrícula ya que el INAES le quitó la matrícula por las irregularidades que detectó en la formación”.

Por otro carril, la causa por coacción que tiene a Janina Ortiz como una de las acusadas tendrá novedades el próximo lunes 28. El juez Sebastián Sarmiento resolverá sobre su competencia y sobre el pedido de imputación hecho por el Ministerio Público Fiscal. La abogada defensora, Elena Quintero, cargó contra la justicia porque “Janina Ortiz se presentó en forma espontánea el día 14 de junio, propuso defensor y por eso se le han violado sus derechos, porque se hicieron un montón de medidas de prueba sin haberse tenido en cuenta que ella había comparecido al proceso”. Es decir, asegura que esta tarde se hizo el mismo procedimiento y que, por ende, deberían notificarla de los pasos a seguir.