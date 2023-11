Las chicanas entre los candidatos en el bloque de Educación y Salud

Las chicanas entre ambos candidatos preponderaron en el eje “Educación y Salud” del debate presidencial, mientras que las propuestas sobre esas temáticas brillaron por su ausencia. Todo comenzó cuando el libertario acusó a su contrincante de participar, en lo que él denominó, un “gobierno de delincuentes”.

Sergio Massa se defendió de inmediato, invitándolo a presentarse el próximo lunes en Tribunales para denunciar los supuestos delitos. En caso de negarse, sugirió que el candidato debería retractarse de inmediato. El representante de Unión por la Patria aprovechó la oportunidad para lanzar otra provocación: “Las mentiras sobre delitos te las impusieron tus nuevos socios”, haciendo una clara alusión a la alianza entre Juntos por el Cambio y los libertarios.

Javier Milei, lejos de retractarse, continuó acusándolo de participar en el “gobierno más ladrón de la historia”, lo justificó diciendo que “tienen un montón de causas”. El peronista insistió en que si hay un delito que vaya a Tribunales a denunciarlo, y que sino se retracte.

Pretendiendo alejarse de las acusaciones, el candidato de UxP aprovechó sus minutos para decir que él no viene a discutir el pasado (en referencia a que Milei nombró a Cristina Fernández de Kirchner), y que por el contrario, el debate es para ver quien está más preparado. Con perspicacia interrumpió el “león”, y lo sentenció: “con lo poco propositivo que estás, es claro que yo soy el más preparado”.

Aprovechando que el bloque abordaba, además de educación, el tema de la salud, Massa mencionó un rumor que circula desde hace tiempo sobre la salud mental del representante libertario. “Se requiere un tacto para liderar Argentina que claramente no tenes”, acusó Massa.

Entonces, Massa le propuso a Milei que se realicen un psicotécnico. A lo que Milei le aclaró que “nunca me negué, cada vez que entré en una empresa privada me lo hicieron, vos trabajaste toda tu vida en el sector público. El que no ha hecho un psicotécnico sos vos”.

En respuesta, el ministro y candidato aprovechó para burlarse sobre el historial de Milei en el BCRA: “Realicé una pasantía”, a lo que Massa, con entusiasmo, le preguntó exaltado por qué no le renovaron. El representante libertario se defendió argumentando que en ese momento era estudiante.

El candidato del peronismo, adoptando un rol casi equivalente al de un médico experto en psiquiatría, alegó que Milei busca clausurar el BCRA debido a que en el pasado experimentó rechazo al no renovársele la pasantía.

A continuación, Milei continuó aludiendo a que era una pasantía de estudiante, y que “todo el mundo tiene fracaso, lo importante es aprender de ellos, no como vos que seguís fracasando hace años”. Con los tacones de punta, el candidato de UxP, le recordó que entre 2013 y 2015 el libertario era un asiduo visitante de a las oficinas del Frente Renovador.

En este caso fue Milei quien salió a pegarle rápidamente a Massa: “vos no aprendiste nada porque volviste con los K”. Continuando en las chicanas sobre el aprendizaje, Massa le dijo que, en realidad, es el libertario quien no aprendió porque “fuiste a pedirle ayuda a Macri”. El libertario capitalizó la chicana y aseguró que únicamente le pidió a JxC ayuda en la fiscalización. Y que la razón de ello es “para que no se ‘choreen’ la elección”.

