La súplica de Juan Manzur: “Ojalá que Dios nos ayude porque nos hace falta”

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, sorprendió este mediodía con una súplica dedicada a Dios sobre los problemas económicos y sociales en Argentina, en el marco del anuncio de las jubilaciones anticipadas de Anses.

Quien reemplazó en el cargo a Santiago Cafiero lideró el cierre del encuentro, celebrado en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.

Durante su discurso, Manzur recordó las reformas en el sistema jubilatorio que se iniciaron en la presidencia de Néstor Kirchner y resaltó que quien fuera jefe de Gabinete de aquella administración hoy es presidente de la Nación (Alberto Fernández).

“Recién una señora que pasó me miraba y me decía “que Dios lo ayude”... y yo no le dije nada, ahora le voy a decir en público: ojalá que Dios nos ayude, que nos dé una manito, porque realmente esta vuelta nos hace falta para seguir saldando todas las deudas que la Argentina tiene”, reconoció el jefe de Gabinete.

El exgobernador de Tucumán es uno de los hombres clave de la campaña del Gobierno tras la derrota del kirchnerismo en las elecciones PASO de septiembre.

Uno de los objetivos de la Casa Rosada es tratar de recuperar terreno con una agenda federal, así como el anuncio diario de medidas económicas.