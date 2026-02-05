La SIDE confirmó que se evitó un intento de hackeo contra la Cancillería argentina

Se trató de un ataque del tipo DDoS que fue detectado de manera temprana y no afectó el funcionamiento de los servicios públicos.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) confirmó este jueves que la Agencia Federal de Ciberinteligencia logró evitar un intento de hackeo contra el dominio oficial de la Cancillería argentina, en el marco de una ofensiva digital de alcance internacional.

Según informó el organismo en un comunicado oficial, el ataque fue del tipo Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) y fue detectado de manera temprana por los equipos técnicos especializados. “El intento de agresión fue detectado de manera temprana y repelido con éxito”, indicó la SIDE, al señalar que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad correspondientes.

Comunicado de la Secretaría de Inteligencia Comunicado de la Secretaría de Inteligencia. X / @SIDE_Argentina Desde el área de inteligencia destacaron que la respuesta permitió evitar cualquier afectación al funcionamiento de los servicios públicos, garantizando la continuidad operativa de los sistemas oficiales del Estado.

El comunicado sostuvo que el episodio se inscribe “en una campaña coordinada de acciones hacktivistas dirigidas específicamente contra los países que integran el Board of Peace, creado por el presidente Donald J. Trump”. En ese contexto, se indicó que en los días previos se habían registrado ataques similares contra sitios gubernamentales de Albania, lo que permitiría confirmar un patrón de agresión digital contra los Estados que forman parte de ese espacio estratégico.

Javier Milei / Donald Trump Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca. (archivo) EFE/EPA/WILL OLIVER “La Argentina, como parte de este nuevo esquema internacional orientado a la defensa de la estabilidad y el orden global, se ha convertido en uno de los objetivos de esta ofensiva digital”, afirmó la SIDE, al describir un escenario internacional atravesado por crecientes tensiones y conflictos geopolíticos.