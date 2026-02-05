5 de febrero de 2026 - 21:25

La SIDE confirmó que se evitó un intento de hackeo contra la Cancillería argentina

Se trató de un ataque del tipo DDoS que fue detectado de manera temprana y no afectó el funcionamiento de los servicios públicos.

Cancillería argentina.

Cancillería argentina.

Foto:

A24
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) confirmó este jueves que la Agencia Federal de Ciberinteligencia logró evitar un intento de hackeo contra el dominio oficial de la Cancillería argentina, en el marco de una ofensiva digital de alcance internacional.

Leé además

elecciones 2026: la apuesta a milei, el pedido a los intendentes y el pronostico de una sorpresa

Elecciones 2026: la apuesta a Milei, el pedido a los intendentes y el pronóstico de una sorpresa

Por Juan Carlos Albornoz
El “empresario” estadounidense Hayden Mark Davis junto con el presidente Javier Milei.

Caso $LIBRA: denuncian un contrato oculto y presentaron nuevas pruebas que podrían complicar a Milei

Por Redacción Política

Según informó el organismo en un comunicado oficial, el ataque fue del tipo Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) y fue detectado de manera temprana por los equipos técnicos especializados. “El intento de agresión fue detectado de manera temprana y repelido con éxito”, indicó la SIDE, al señalar que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad correspondientes.

Comunicado de la Secretaría de Inteligencia
Comunicado de la Secretaría de Inteligencia.

Comunicado de la Secretaría de Inteligencia.

Desde el área de inteligencia destacaron que la respuesta permitió evitar cualquier afectación al funcionamiento de los servicios públicos, garantizando la continuidad operativa de los sistemas oficiales del Estado.

El comunicado sostuvo que el episodio se inscribe “en una campaña coordinada de acciones hacktivistas dirigidas específicamente contra los países que integran el Board of Peace, creado por el presidente Donald J. Trump”. En ese contexto, se indicó que en los días previos se habían registrado ataques similares contra sitios gubernamentales de Albania, lo que permitiría confirmar un patrón de agresión digital contra los Estados que forman parte de ese espacio estratégico.

Javier Milei / Donald Trump
Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca. (archivo)

Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca. (archivo)

“La Argentina, como parte de este nuevo esquema internacional orientado a la defensa de la estabilidad y el orden global, se ha convertido en uno de los objetivos de esta ofensiva digital”, afirmó la SIDE, al describir un escenario internacional atravesado por crecientes tensiones y conflictos geopolíticos.

Finalmente, el organismo subrayó que el Estado argentino continúa reforzando sus capacidades en materia de inteligencia y ciberseguridad. “El Estado argentino continúa fortaleciendo sus capacidades para anticipar, detectar y neutralizar este tipo de agresiones, resguardando la soberanía digital, la seguridad nacional y los intereses estratégicos del país”, concluyó el comunicado oficial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sable Corvo de San Martín 

La Justicia rechazó una cautelar y dio luz verde para el traslado del sable corvo de San Martín

Por Redacción Política
El Gobierno ingresó el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur para su tratamiento en el Congreso 

El Gobierno envió al Congreso el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

Por Redacción Política
El exjuez federal Walter Bento podría pasar casi 20 años en la cárcel. 

Pidieron 18 años de prisión para el exjuez Walter Bento, declarado culpable por delitos de corrupción

Por Martín Fernández Russo
La DEIE de Mendoza, en sintonía con la Nación, dilató cambios en la medición de la inflación. 

En sintonía con la Nación, Mendoza dilató cambios en la medición de su inflación

Por Redacción Política