La Provincia lanza “bonos de emergencia” por $3.000 millones

La Legislatura provincial prorrogó la Ley de emergencia social, administrativa, económica y financiera, dónde se incluye la autorización legislativa para enfrentar las contingencias financieras que desaten el Covid-19 y las restricciones a las actividades. Con este instrumento, el gobierno de Rodolfo Suárez avanza en la emisión de títulos cuyo techo es de $4.000 millones, pero lo hará por menos, $3.000 millones con “Bonos de Emergencia”.

“Nadie sabe la duración ni cómo pueden impactar las medidas restrictivas, cómo pueden continuar estas restricciones a la movilidad que tienen consecuencias sobre la situación económica”, explicó el ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri.

De acuerdo a los detalles que establece la Resolución 84 del Ministerio, el plazo de vencimiento será de 48 meses desde la fecha de emisión, que será mañana 28 y el plazo de gracia, de 12 meses.

El funcionario desestimó las versiones de la oposición que aseguraban que la provincia se endeudará nuevamente. “Los títulos se emiten y quedarán en la Tesorería General de la Provincia, y si hace falta se paga con las condiciones del título a un proveedor o algún reclamo anterior que no puede ser solucionado. No es deuda porque no se ha colocado”, aclaró.

Esta herramienta pudo ser utilizada el año pasado cuando se sancionó la ley de emergencia, pero no se hizo uso. Este año, y viendo el impacto de la segunda ola que el coronavirus está haciendo en la actividad económica, en el Gobierno provincial abren el paraguas.

Ante la incertidumbre que se avecina, Lisandro Nieri aseguró que “nadie sabe cuánto recurso humano se requerirá para salud, ni medicamentos que salen mucho más caros por la escasez y la forma que requieren de pago porque son importaciones incluso una eventual compra de vacunas”.

“Eso no lo vamos a poder hacer con un bono de emergencia. Nosotros, sabiendo que tenemos una disponibilidad de un bono para eventualmente pagar parcialmente algunos proveedores, nos da ese financiamiento adicional para enfrentar esta segunda ola”, precisó. Una alternativa, si se toma la decisión, es reducir la deuda que tiene la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) con proveedores producto de la pandemia por $3.000 millones.

“Con lo que cuesta conseguir lo que se utiliza para la pandemia, no se puede comprar con un bono por la demanda, entonces usé los fondos para la pandemia y los de la otra cosa lo afectás al bono”, clarificó.

Incluso no descartó que esos títulos queden guardados en la Tesorería General de la Provincia sin hacer uso porque “sólo la utilizamos si es conveniente”. Y citó el caso del Bono Cárcel para la construcción de Almafuerte en donde “luego del famoso abril del 2018, pagar con ese bono no era conveniente. Entonces pagamos con pesos, emitimos 90 millones y sólo usamos 30”.

Cruces con la oposición

Desde el peronismo salieron a cuestionar la decisión en donde “este bono a proveedores, es nueva deuda por 4.000 millones, que se va a pagar una gran parte en la próxima gestión, porque es un bono a 4 años pero con un año de gracia” indicó Lucas Ilardo.

En sus conclusiones, asegura que “otra vez la provincia se vuelve a endeudar y ahora lo hace con los proveedores usando la ley del Covid, no para mejorar el sistema de salud provincial (más insumos, más profesionales, más hospitales, más respiradores, más camas de terapia, etc), sino para pagar a proveedores en general”.

“Es endeudamiento para gastos corrientes. Terminan perjudicando a las pymes mendocinos por que le pagan con un bono pagadero en 4 años”, cerró.

Por su parte, Nieri sostuvo que “hay errores conceptuales fenomenales y así nos fue cuando administraron la provincia”.

“Que se queden tranquilos los contribuyentes, no tenemos deuda con municipios, ni con empleados públicos a pesar de una situación atípica. Tenemos posibilidad de acceder al crédito disponible. Recordemos lo que era en 2015 que sólo se financiaba con descubiertos de cuenta corriente”, cuestionó.

Las letras que se vienen

En el calendario de vencimientos que Nieri tiene resaltados, aparecen el 3 de junio para pagar $1.526 millones correspondientes a la Serie II de Letras de Tesorería de la Provincia que se colocaron en diciembre del 2020. Y también el 9 de junio, con el vencimiento del bono PMJ21, que es por $ 5.218 millones. El total son $6.744 millones en pocos días.

Para ello, el martes 1 de junio saldrá la licitación del programa de Letras que aprobó el Gobierno Nacional. “El monto que tenemos autorizado es de $6.397 millones y el destino de esos fondos es cancelar una letra emitida”, indicó Nieri.

En setiembre del 2020, la Provincia emitió una primera serie por $ 1.549 millones para pagar la primera cuota del aguinaldo de los trabajadores de Salud y Seguridad, que había sido postergada desde junio por la crisis económica y financiera provocada por la pandemia. Asimismo, en diciembre volvió a colocar letras, esta vez por $ 1.526 millones, para abonar la segunda cuota del SAC a los estatales.

La primera serie de la Letra fue cancelada en marzo de 2021. La Serie II vence el próximo 9 de junio y la que busca refinanciar. “Habrá una letra corta a 110 días y una a 350 días. Ahí tenemos la expectativa y estamos haciendo la fuerza comercial para captar fondos o la suscripción en especias, las dos cosas”, dijo Nieri.