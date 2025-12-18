18 de diciembre de 2025 - 08:17

La Provincia destinó más de 20 millones de dólares a infraestructura turística municipal: estas son las obras

Las iniciativas incluyen museos, espacios culturales, parques recreativos y puesta en valor de sitios patrimoniales.

Las obras se ejecutarán en Godoy Cruz, Las Heras, Ciudad de Mendoza, Maipú, Junín, Rivadavia, General Alvear y Lavalle.El que se avecina será un fin de semana XL, ya que sumará cuatro díasFoto: Los Andes.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Ente Mendoza Turismo (EMETUR) aprobó este jueves el financiamiento de más de 22 millones de dólares a nueve proyectos de infraestructura turística municipal en distintos departamentos de la provincia, en el marco del Programa de Infraestructura Turística Municipal.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 683, publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa se encuadra en el Fondo del Resarcimiento, creado por el Decreto 2070/24, y tiene como objetivo impulsar obras públicas turísticas consideradas estratégicas para el desarrollo local, la mejora de la oferta turística y el fortalecimiento de las economías regionales.

El programa surge de un convenio suscripto entre el gobernador Alfredo Cornejo, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el EMETUR, aprobado por el Decreto 2186/25.

Alfredo Cornejo-turismo
El gobernador Alfredo Cornejo y la titular del Emetur, Gabriela Testa.

Según consta en la resolución, el llamado a concurso recibió 19 proyectos, que fueron evaluados técnica, económica y financieramente conforme a las bases y condiciones aprobadas por la Resolución 459/25 del EMETUR. Tras el análisis realizado por equipos técnicos y una instancia interministerial, se determinó que nueve iniciativas resultaban admisibles para su financiamiento

Entre los proyectos seleccionados se encuentra el de Godoy Cruz, denominado Ciudad del Vino de Mendoza, con un monto de financiamiento de USD 9.999.360, y el Plan Integral de Infraestructura Turística en Alta Montaña presentado por el municipio de Las Heras, que recibirá USD 10.000.000 para obras en el corredor Puente del Inca–Las Cuevas

También fueron aprobadas dos iniciativas del departamento de Rivadavia, vinculadas a la puesta en valor de la Casa Duffau y de la Bodega Gargantini, con financiamiento por USD 335.570 y USD 451.389, respectivamente.

En Maipú, se financiará el proyecto del Museo de la Olivicultura y el Aceto por USD 1.076.600, mientras que en Junín se destinarán USD 350.000 para la recuperación del Molino Histórico “Hacienda del Libertador

La nómina se completa con la aprobación de una sala inmersiva en el Museo Casa de San Martín, en la Ciudad de Mendoza, con un aporte de USD 225.000; el desarrollo del Parque recreativo de la Ciudad / Costanera Centro en General Alvear, por USD 2.500.000; y el proyecto Casa de Regionales en el Museo Histórico Natural de Lavalle, que recibirá USD 106.245

Desde el EMETUR señalaron que el programa apunta a promover obras que contribuyan al desarrollo turístico sostenible, la generación de empleo y el fortalecimiento de la marca Mendoza, a partir de inversiones públicas en infraestructura turística distribuida en distintas regiones de la provincia.

La resolución

pedido_300794_17122025

