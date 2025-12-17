"Callate Lemoine": Myriam Bregman cruzó a su par en Diputados en pleno debate por el Presupuesto 2026

La sesión en la Cámara de Diputados estuvo atravesada por un fuerte escándalo luego de que Myriam Bregman , jefa del bloque del Frente de Izquierda , protagonizara un durísimo cruce con la diputada de La Libertad Avanza , Lilia Lemoine , en el marco del debate por el bloqueo y la posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela .

Durante su exposición, Bregman repudió el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump y estalló contra Lemoine, quien intentó interrumpirla a los gritos. “ ¡Callate Lemoine, no tenés idea! ¡Callate la boca! No podés justificar y aplaudir un ataque a un pueblo de América Latina ”, lanzó la dirigente de izquierda desde su banca.

La diputada reaccionó especialmente ante los aplausos del oficialismo al plan de intervención norteamericano. Al respecto, anunció la presentación de una cuestión de privilegio contra los legisladores que respaldaron esa postura.

“ Me siento totalmente ofendida por ser parte de un país que todavía tiene una ocupación colonial en Malvinas . Este nivel de cipayismo y de aplaudir una acción criminal contra Venezuela es inadmisible”, sostuvo Bregman, en medio de abucheos de la bancada libertaria.

BREGMAN DESTROZÓ A LEMOINE -"CÁLLATE LEMOINE, NO TENÉS IDEA" -"Nivel de SIPAYISMO, de LAMEBOTAS. Argentina tiene Malvinas ocupadas y aplauden invasión a América Latina" Los libertarios APLAUDIERON la posible invasión a Venezuela y @myriambregman le cantó las 40 pic.twitter.com/BJCYgUubr5

En su intervención, la referente del PTS recordó antecedentes históricos de bloqueos económicos e intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina , y mencionó el caso de Cuba en 1962 como ejemplo de lo que definió como un “ bloqueo criminal ”.

“¡Que se callen esas cacatúas!”, gritó Bregman al recibir interrupciones, antes de volver a cargar directamente contra Lemoine y el oficialismo. Además, acusó a Estados Unidos de intervenir políticamente en la región. En ese momento mencionó presuntas presiones del secretario de Estado Marco Rubio sobre causas judiciales en la Argentina y pedidos de impunidad en favor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

“Avanzan condicionando a nuestro país, con funcionarios norteamericanos diciendo a quién votar”, denunció, al referirse al apoyo explícito del gobierno republicano a La Libertad Avanza durante el último proceso electoral. Finalmente, Bregman llamó a que la Argentina, “un país que tiene a los ingleses ocupando Malvinas”, se pronuncie de manera clara contra lo que definió como una injerencia imperialista en Venezuela y en la región.

Lilia Lemoine le contentó a Myriam Brigman: “La vendepatria es ella"

Luego de que Bregman la increpara a los gritos durante su exposición —en la que repudió el anuncio de bloqueo y posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela—, Lemoine pidió la palabra y respondió con duras acusaciones, al señalar que “la vendepatria es ella” por haber jurado su banca “por Palestina”.

“Estamos debatiendo presupuesto e inocencia fiscal, y de repente la diputada Bregman nos insulta. La vendepatria es ella”, sostuvo la legisladora libertaria en el recinto.

El conflicto se había iniciado minutos antes, cuando Bregman reaccionó contra los aplausos del oficialismo al plan del presidente estadounidense Donald Trump respecto de Venezuela y lanzó una cuestión de privilegio contra los diputados de La Libertad Avanza.

“¡Callate Lemoine, no tenés idea! No podés justificar y aplaudir un ataque a un pueblo de América Latina”, había disparado la referente del PTS, en medio de abucheos y gritos cruzados.

Embed | La diputada Lilia Lemoine destruye a Myriam Bregman y a los diputados de izquierda.



"Ustedes trabajan para Argentina o para los intereses de una nación como Irán? ¿Están por Argentina o están por Hamas?"@JMilei | @lilialemoine pic.twitter.com/ZjFvE6rpSs — Mia (@Mialygosa) December 18, 2025

Tras el episodio, Lemoine solicitó una intervención de su compañero de bancada Álvaro Martínez para responder a las acusaciones. Allí, la diputada cargó contra el bloque de izquierda por su postura internacional.

“Los cuatro diputados juran por otro país. Ayer lo confirmó diciendo que juró por Palestina. Nos llaman vendepatria mientras defienden a la narcodictadura de Venezuela, con un gendarme argentino detenido ilegalmente en el Helicoide”, afirmó.

La legisladora libertaria también cuestionó la autoridad moral del Frente de Izquierda en materia de derechos humanos y acusó a ese espacio de promover desestabilización política. “¿Están trabajando por los intereses de la Argentina o para otra Nación? ¿O para organizaciones como Hamas?”, lanzó, en una escalada verbal que volvió a encender el clima en el recinto.