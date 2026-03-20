20 de marzo de 2026 - 07:29

La Provincia autorizó a Malargüe a tomar un importante crédito para obras: de cuánto es el monto

Se trata de un crédito por $2.400 millones otorgado por el Banco Nación. En caso de incumplimiento de pagos, la comuna puso de garantía los fondos de coparticipación.

El financiamiento del Banco Nación prevé retenciones automáticas en caso de incumplimiento. El crédito será destinado a infraestructura y deberá cumplir con controles nacionales.

El financiamiento del Banco Nación prevé retenciones automáticas en caso de incumplimiento. El crédito será destinado a infraestructura y deberá cumplir con controles nacionales.

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobierno de Alfredo Cornejo autorizó este viernes a la Municipalidad de Malargüe a contraer un préstamo por $2.400 millones con el Banco de la Nación Argentina, destinado a financiar obras de infraestructura en el departamento.

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La medida fue oficializada mediante el Decreto 536, publicado en el Boletín Oficial, en el que se da curso al pedido elevado por el municipio en el marco del expediente administrativo correspondiente. La autorización se enmarca en lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal y su normativa reglamentaria.

El crédito había sido previamente aprobado por el Directorio del Banco Nación a través de la Resolución N° 93/290126/NEG, y aceptado por la gestión del intendente peronista, Celso Jaque, mediante el Decreto N° 152/2026. Esa decisión también fue ratificada por el Concejo Deliberante de Malargüe a través de la Ordenanza N° 2.366/2026.

Según se detalla en la normativa provincial, el financiamiento estará destinado a obras de infraestructura, aunque se contempla la posibilidad de modificar el destino de los fondos a pedido del municipio, siempre que se encuadre dentro de los usos permitidos por la reglamentación vigente de la entidad financiera.

Celso Jaque, intendente de Malargüe. Prensa Malargüe
Celso Jaque, intendente de Malargüe. Prensa Malargüe

Celso Jaque, intendente de Malargüe. Prensa Malargüe

En cuanto a las condiciones del préstamo, el municipio aceptó los términos financieros establecidos por el Banco Nación, que incluyen plazos, tasas de interés, sistema de amortización y garantías. En este último punto, se dispuso la cesión en garantía de recursos de coparticipación provincial.

El decreto también establece que, en caso de incumplimiento por parte del municipio, la entidad bancaria podrá solicitar la retención automática de fondos provenientes de la coparticipación que le corresponde a Malargüe. Esa operatoria será ejecutada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas en la liquidación inmediata siguiente a la notificación.

Además, la Provincia deberá remitir la documentación correspondiente al Ministerio del Interior y al Ministerio de Economía de la Nación, que evaluarán la operación en el marco de los controles previstos por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Detalles del financiamiento

El esquema de asistencia financiera prevé hasta 10 desembolsos, cada uno con su propio cronograma de devolución. El plazo total para la cancelación del crédito es de 60 meses por cada desembolso, e incluye un periodo de gracia de 6 meses durante el cual el municipio solo pagará intereses, sin amortizar capital.

A partir del séptimo mes, la Municipalidad comenzará a devolver el capital en 54 cuotas mensuales bajo el sistema de amortización "alemán". Una de las ventajas destacadas es que el banco no cobrará comisión por la administración del préstamo.Tasas de interés y condicionesEl costo financiero tendrá dos etapas diferenciadas:

  • Primer año: Se aplicará una tasa fija del 40% nominal anual.
  • Desde el segundo año: La tasa pasará a ser variable, calculada sobre la tasa TAMAR Privada más un adicional de 600 puntos básicos (6%).

Como respaldo de la operación, Malargüe ha cedido en garantía sus recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos y su recaudación propia de tasas y derechos municipales. Esto faculta al Banco Nación a retener automáticamente los fondos en caso de incumplimientos.

El decreto y anexo

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anexo (82)

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