La osada propuesta de la Corte para cambiar la elección de jueces y evitar "discrecionalidad"

El proyecto normativo cuenta con la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, pero no lleva la del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, lo que marca una diferencia interna en torno a la iniciativa.

La Corte Suprema de Justicia propuso una reforma en el sistema de selección de jueces federales y nacionales, iniciativa que ya fue elevada al Consejo de la Magistratura para su análisis y eventual aprobación.

El proyecto normativo cuenta con la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, pero no lleva la del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, lo que marca una diferencia interna en torno a la iniciativa.

Según trascendió, la reforma apunta a reducir el margen de discrecionalidad política en los procesos de selección de magistrados y a minimizar el impacto de la coyuntura política en la conformación de ternas.

En ese sentido, el nuevo esquema propone trasladar el eje de la evaluación hacia aspectos más técnicos, como la elaboración de los exámenes, la rigurosidad en la asignación de puntajes y la transparencia en la administración de los concursos.

La iniciativa se presenta en un contexto de reconfiguración dentro del Consejo de la Magistratura, donde crece el protagonismo de La Libertad Avanza, lo que suma un condimento político al debate por los cambios en el sistema de designación judicial.