La multiplicación de boletas en el cuarto oscuro le cuesta al Estado 108 millones de pesos

La militancia pasa por las casas y deja la conocida lista sábana, para que los votantes vean a los candidatos. En general el aspirante más visto siempre es quién encabeza la boleta, por eso también aparecen como una necesidad de la política (y no de los ciudadanos) las colectoras o listas espejo o adhesión material, que terminan encareciendo la primaria.

Mendoza debería pagar los tramos correspondientes a los cargos provinciales (legisladores provinciales y concejales) y Nación las boletas a senadores y diputados nacionales. Mendoza debería cubrir cerca de 78 millones de pesos (pagará un padrón por cada lista oficializada) mientras que el Gobierno nacional pagará algo más de 30 millones de pesos. En total el festival de boletas cuesta algo más de 108 millones de pesos.

El cálculo del costo que tiene para el Estado de hacer esas boletas presenta complejidades. Es que Nación y Provincia tienen diferente legislación. La ley 7005 de Mendoza establece que la Provincia debe pagar el equivalente a un padrón electoral por cada lista oficializada; mientras que la ley 26.571 (artículo 32) dice que el Estado nacional debe cubrir una cantidad de boletas equivalente a un padrón electoral por frente y que ese número debe distribuirse entre todas las listas internas que se presenten.

De acuerdo a la disposición 17/2021 de la Dirección Nacional Electoral, la impresión mil ejemplares de cada tramo de la lista sábana (es decir, la porción de boleta correspondiente a cada una de las categorías) se paga 1.330 pesos, es decir que cada tramo individual cuesta $1,33, número que debe multiplicarse por la cantidad de empadronados, que son algo más de 1.400.000 ciudadanos en condiciones de votar en toda la provincia. Se paga un padrón de boletas a diputado nacional más un padrón de la grilla a senador nacional, que se divide entre todas los sectores internos de cada frente o partido oficializado.

El viernes salió publicado en el Boletín Oficial de la Nación una larga cadena de resoluciones de la Dirección Nacional Electoral. La 41/2021 y 42/2021 se refieren al aporte destinado a los 8 frentes que presentan candidatos a senadores y diputados nacionales. Cada uno recibirá 1.914.485,79 para imprimir el tramo de aspirantes a la Cámara Alta y el mismo monto para imprimir la grilla correspondiente a los que buscan un lugar en la Cámara Baja. La cuenta por los ocho espacios da $30.631.772,64.

En el caso de la provincia, el valor por boleta es el mismo, pero la diferencia legal es que se paga a cada una de las listas oficializadas un padrón de boletas de diputados provinciales, uno de la grilla de senadores provinciales y otro de los concejales. De esta manera, por ejemplo, en el caso de Cambia Mendoza, que tiene oficializadas 3 listas que compiten por bancas en las Legislatura, se le financia un padrón a cada una, lo mismo sucede con todas las boletas de las colectoras del Frente de Todos o de Compromiso Federal.

Otra dificultad para hacer el cálculo ddel aporte provincial es que no hay candidaturas similares en cada departamento o en cada uno de los distritos electorales, por lo tanto, el cálculo debe hacerse tomando los empadronados por municipio. Aquí surge otra dificultad. Si bien ya se puede acceder a la consulta de padrones, aún no está publicada la cantidad de empadronados 2021 por departamento, así que para este cálculo se tomaron los empadronados de cada municipio para las elecciones 2019. Se estima que anualmente, en promedio, la cantidad de ciudadanos inscriptos para votar crece 2%, así que el cálculo puede ser un poco más alto en la realidad.

Los espacios reconocidos, con boletas oficializadas para esta elección son diez, de acuerdo a la resolución 248/2021 firmada por el juez federal con competencia electoral Walter Bento el 8 de agosto pasado, de los cuáles solo ocho compiten en las categorías nacionales.

De esos diez espacios, uno compite solo con grilla de concejales en San Carlos (Nuevos Rumbos-Lista 321), otro compite para senadores y diputados provinciales en todos los distritos electorales y para concejales en todos los departamentos excepto Lavalle y La Paz (Partido de los Jubilados-Lista 322).

También está aprobado el partido Dignidad Popular (lista 88 Frente Patriota), que presenta candidatos a senadores y diputados nacionales, legisladores provinciales en el primer distrito electoral (Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle) y concejales en Guaymallén, Las Heras, Maipú, San Martín, Junín, Rivadavia, La Paz, Godoy Cruz y Luján. Apunte al margen: este partido es liderado por el dirigente de ultra derecha Alejandro Biondini. El espacio postula a Emilio Martínez como senador nacional y a Sandra Trejo como diputada nacional.

Después vienen los espacios principales: el espacio liderado por el radicalismo Cambia Mendoza, el que aglutina a peronistas y kirchneristas Frente de Todos, Vamos Mendocinos conformado por el Partido Demócrata, el Mendoexit y la Coalición Cívica, el Partido Federal, el Partido Verde, Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y Compromiso Federal, el partido creado por Alberto Rodríguez Saá, hoy aliado del Gobierno nacional.

De todos estos espacios, los únicos que tienen una interna real son Cambia Mendoza y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

Del lado de Cambia Mendoza, se enfrentan la lista encabezada por Alfredo Cornejo y Julio Cobos con la que lideran Rodolfo Vargas Arizu y Josefina Canale. En todos los departamentos habrá lista sábana con todas las categorías de ambos sectores en pugna. Además, el interminable Fernando Armagnague, presentó listas de legisladores provinciales en todos los distritos electorales y de concejales en la mayoría de los departamentos. Además, hay listas locales a concejales en Santa Rosa, San Martín, Malargüe y Capital.

En el FIT compiten los viejos socios de Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero, encabezados por Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito contra los nuevos integrantes de la coalición, el Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MST), con Marcia Marianetti y Nicolás Fernández al frente. Hay boletas del FIT en todos los distritos electorales y llevan candidatos a concejales en la mayoría de los departamentos.

En Compromiso Federal y el Frente de Todos, hay colectoras; es decir, se repiten los aspirantes principales. En el caso de Compromiso Federal el médico Jorge Pujol a senador nacional y Flavia Manoni a diputada nacional estarán en todas las boletas y sólo habrá diferencias en legisladores provinciales del primer distrito y en concejales.

Algo similar sucederá con el Frente de Todos, dónde se repetirán las caras de Anabel Fernández Sagasti (senadora nacional) y Adolfo Bermejo (diputado nacional), así como también los legisladores provinciales. Lo único que cambiará en cada boleta será la grilla de concejales.

Si se tiene en cuenta que Provincia y Nación pagan por $1,33 por cada uno de los tramos, sería mucho más económico para las arcas públicas que no se reiteraran cargos y que las boletas que aparecieran en el cuarto oscuro fueran sólo las que efectivamente compiten, en el caso del Frente de Todos, las de los concejales. Con las colectoras, Nación paga las categorías de senadores y diputados nacionales y la Provincia paga diputados y senadores provinciales aunque nadie compita y sólo sirva como instrumento de posicionamiento de los candidatos principales y que el elector termina no sabiendo a quién vota realmente a nivel municipal.

También se pagarán boletas de las listas del Partido Federal, que encabeza Carlos Iannizzotto, y del Partido Verde, con Marcelo Romano y Mario Vadillo al frente. En ambos casos, tienen precandidatos en todas las categorías y no hay internas en ningún rincón de la provincia. En este caso, sería conveniente evaluar si las fuerzas que no tienen contienda interna no deban participar en la PASO.