La Libertad Avanza se apropia del 'Nunca Más' como su lema de campaña en la Provincia de Buenos Aires

La Libertad Avanza (LLA) ratificó hoy el uso del polémico emblema ‘Nunca Más’ en su campaña en la provincia de Buenos Aires , al remarcar que su objetivo es que el kirchnerismo “no gane nunca más una elección” en ese distrito. La consigna, cargada de connotaciones históricas, busca polarizar el escenario electoral y consolidar el discurso anticirchnerista.

En un comunicado, LLA detalló las razones detrás de su elección: “¿Por qué decimos kirchnerismo Nunca Más? Porque hicieron que la Provincia sea la más insegura del país; porque en la Provincia los buenos viven encerrados y los delincuentes libres; porque hicieron que millones de bonaerenses vivan en la miseria; porque usan el dinero de nuestros impuestos sólo para hacer clientelismo; porque arruinan día a día el futuro de millones de chicos”.

El partido concluyó su comunicado con un mensaje claro: “la única manera de tener una provincia distinta es que ellos sean parte del pasado, un mal recuerdo, que nunca más ganen una elección”.

La Libertad Avanza continúa con su recorrida por la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 7 de septiembre y presentó un video sobre “la triste historia de la provincia de Buenos Aires, una tierra rica que debería haber sido un paraíso, pero que la convirtieron en un infierno”.

La campaña bonaerense, inaugurada ayer, contó con la particularidad de que el asesor presidencial Santiago Caputo optó por reeditar el ‘Nunca Más’ del histórico libro que recopila los datos del informe de la Conadep durante la dictadura militar. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, validó la iniciativa.

El controversial lugar elegido para el lanzamiento de la campaña, un basural en Villa Celina, municipio de La Matanza, fue propuesto por Caputo. “Había que mostrar el estado de la provincia, lo que hizo el kirchnerismo en la provincia. Hacerlo en Tres de Febrero y mostrar los logros de Valenzuela no era correcto, era un mal enfoque”, argumentó una fuente del equipo a esta agencia.

En este contexto, Milei se hizo presente en tierras bonaerenses y escoltó a los suyos bajo el estandarte de la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”. La presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del diputado José Luis Espert se debió a la proyección de los armados nacionales.

Pese a los conflictos internos y a los resquemores del "karinismo", desde el entorno de Caputo trabajan a contrarreloj en el diseño de la hoja de ruta que les garantice una victoria en septiembre y en octubre.