La Justicia citó a indagatoria a Diego Spagnuolo y otros implicados por presunta corrupción en ANDIS

La Justicia federal avanzó en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ) y confirmó el llamado a indagatoria de 29 personas , entre ellas el extitular del organismo, Diego Spagnuolo -quien ya se encuentra procesado-.

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La medida fue dispuesta por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, en línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, y representa un nuevo paso en una investigación que apunta a un entramado con fuerte impacto sobre fondos públicos.

Las indagatorias se desarrollarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo , según confirmaron fuentes judiciales.

La lista incluye la ampliación de las declaraciones de cinco personas procesadas en la causa, como Spagnuolo; el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.

“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público” , sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal.

Además, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas: “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado—“, sostuvo el magistrado.

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura. Spagnuolo ya fue procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.