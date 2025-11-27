La inesperada transformación del despacho del exsenador Edgardo Kueider. para qué se utiliza
La oficina del exlegislador fue transformada luego de una reorganización en el establecimiento. Kueider fue echado del Congreso tras ser detenido en la frontera de Paraguay con U$S 200 mil sin declarar.
Desde Paraguay, Kueider cuestionó su posible traslado a Ezeiza y criticó a la jueza Arroyo Salgado
En medio de una reorganización de oficinas ordenada por las autoridades de la Cámara y la disputa por lugares de trabajo que acompaña cada renovación legislativa, esa oficina fue transformada finalmente en un espacio de oración para senadores creyentes.
Según pudo verse en la imagen publicada por Infobae, tres bancos similares a los que se hallan en los pasillos del Senado fueron ubicados frente a un pequeño estrado, acompañado por la bandera argentina y otra semejante a la utilizada por la Iglesia Católica.
Allí se buscará generar un ámbito de recogimiento y pedido espiritual para el tratamiento de proyectos de ley, dentro del ex despacho que utilizaba el representante entrerriano.
Expulsión de Kueider: jugada del kirchnerismo
Kueider había ingresado al Senado en 2019 dentro de la boleta encabezada por Alberto Fernández, pero luego se alejó del kirchnerismo y se sumó a un grupo de legisladores justicialistas disidentes como Carlos Espinola, actualmente parte de Provincias Unidas.
El 12 de diciembre de 2024 se votó su expulsión, con un resultado contundente: 60 votos afirmativos, seis negativos y la abstención de Juan Carlos Romero. Entre los ausentes figuraron Natalia Gadano, José María Carambia, Gerardo Montenegro y el radical Victor Zimmermann, a quien ese mismo día se le otorgó licencia sin goce de sueldo por un cargo en Chaco, aunque debió volver de inmediato.
La maniobra avalada por el kirchnerismo buscaba un fin preciso: reemplazar a Kueider por la camporista Stefania Cora. Con ese movimiento, el bloque pasó de 33 a 34 senadores, quedando a solo tres legisladores de recuperar el quórum y la mayoría propia, en aquel entonces.