La furia de Milei con una periodista: “Me parece una falta de respeto”

El presidente Javier Milei mostró su incomodidad y enojo en una entrevista para la cadena estadounidense Univisión, consumida mayoritariamente por la comunidad latina.

El corte en seco del jefe de Estado sucedió cuando la periodista le quiso hacer una última pregunta sobre “un tema personal”, aunque ni siquiera pudo explicitar cuál aspecto. Inmediatamente, Milei la interrumpió y con una notable cara de malhumor decidió cortar la nota.

Milei se enojó con una periodista de Univisión por "temas personales" (Captura de video)

“No contesto temas personales, no tengo por qué”, le contestó el Presidente a la trabajadora de Univisión, algo que repitió dos veces.

Milei terminó afirmando que “me parece una falta de respeto”, pese a que ni siquiera sabía de qué se trataba la pregunta.

Milei dijo que hay un “complot” en su contra

Días atrás, anticipándose a la emisión de la entrevista en Univisión, Milei lanzó un mensaje en la red social X, diciendo que la periodista de Estados Unidos buscaba agredirla por presión de otros dirigentes argentinos.

“Esto que cuentan aquí Eduardo, Esteban e Ignacio (periodistas de LN+) es tal cual lo que ocurrió durante la entrevista. La periodista, respetuosa por cierto, casi que a modo de confesión, reconoció que varios periodistas y políticos argentinos la llamaron para que me agreda durante la nota con cuestiones personales”, lanzó Milei.

“Hay un complot de un grupito de políticos, periodistas y empresarios que no pueden aceptar que perdieron el poder y están desesperados por hacer cualquier cosa para volver. Sabemos quiénes son. Les va a fallar el operativo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, cerró el Presidente.

ASÍ VIVEN OPERANDO ALGUNOS "PERIODISTAS" Y POLÍTICOS.

Esto que cuentan aquí Eduardo, Esteban, e Ignacio es tal cual lo que ocurrió durante la entrevista. La periodista, respetuosa por cierto, casi que a modo de confesión, reconoció que varios periodistas y políticos argentinos la… pic.twitter.com/Ec1vgkFvsp — Javier Milei (@JMilei) May 4, 2024

Milei defendió volar en avión privado y ya no comercial

En el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei había colocado como bandera sus vuelos en aviones comerciales y no presidenciales de lujo. Sin embargo, ante las amenazas de seguridad internacional y riesgos para su integridad, tuvo que cambiar de idea.

En la entrevista con Univisión, el libertario defendió usar la flota oficial.

“Si me subo a un avión comercial pongo en riesgo a los que vuelvan conmigo. Los usaba porque salían más barato, y le voy a confesar algo, me gusta interactuar con la gente, por eso me iba a pasear por el avión y charlar con la gente”, justificó Milei.

